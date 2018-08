ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | polemica sui vaccini | il ministro Grillo temporeggia

FONTANA DI TREVI - RISSA FRA TURISTE PER UN SELFIE/ ULTIME NOTIZIE Roma : diverse liti davanti al monumento : FONTANA di TREVI, RISSA fra TURISTE per un SELFIE perfetto: volano schiaffi, pugni e spintoni e non basta l'intervento dei soli Vigili. Otto persone coinvolte, anche minori, denunciati.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 01:00:00 GMT)

Ostia - la testata di Spada diventa uno spot : M5s - "lo ritireremo"/ ULTIME NOTIZIE - Bordoni (FI) protesta : Ostia, "ti do una capocciata": spot con citazione a Roberto Spada. Ultime notizie Roma, bufera sui social network: pubblicità commissionata da X Municipio(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:53:00 GMT)

MALTEMPO - NUOVI TEMPORALI AL NORD/ ULTIME NOTIZIE meteo Lombardia : tempesta di fulmini - blackout a Malpensa : MALTEMPO, NUOVI TEMPORALI al NORD: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Icardi-Modric - scambio Inter-Real Madrid?/ ULTIME NOTIZIE - tra 48 ore la verità? : Icard-Modric, scambio Inter-Real Madrid? Ultime notizie: i dirigenti spagnoli in Italia per un incontro con Wanda Nara; il croato assente dalla foto ufficiale delle Merengues.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:29:00 GMT)

Argentina dice no all'aborto : Senato boccia legalizzazione/ ULTIME NOTIZIE : vince la Chiesa a casa del Papa : Aborto, il Senato in Argentina vota per la depenalizzazione entro la 14esima settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:05:00 GMT)

WEST NILE - IL VIRUS UCCIDE 89ENNE A PADOVA/ ULTIME NOTIZIE : seconda vittima su 51 casi in Veneto : PADOVA, 89ENNE muore per la WEST NILE. Ultime notizie: Mario Lazzarini deceduto per una puntura di zanzara dopo il ricovero all'ospedale di Schiavonia, situazione precipitata mercoledì.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Fontana di Trevi - rissa fra turiste per un selfie/ ULTIME NOTIZIE Roma : schiaffi e pugni per il miglior posto : Fontana di Trevi, rissa fra turiste per un selfie perfetto: volano schiaffi, pugni e spintoni e non basta l'intervento dei soli Vigili. Otto persone coinvolte, anche minori, denunciati.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 21:04:00 GMT)

ARGENTINA - SENATO BOCCIA LEGALIZZAZIONE ABORTO/ ULTIME NOTIZIE : presidente Macri apre a depenalizzazione reato : ABORTO, il SENATO in ARGENTINA vota per la depenalizzazione entro la 14esima settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Sentenza Parma-Calaiò/ ULTIME NOTIZIE : annullata penalizzazione per il club - squalifica soft per il calciatore : Sentenza Parma-Calaiò sul caso sms: annullata la penalizzazione al club che tira un sospiro di sollievo, squalifica soft fino al 31 dicembre per il calciatore.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Yemen - missili contro scuolabus : strage di bambini/ ULTIME NOTIZIE - almeno 29 vittime sotto i 15 anni : Yemen, attacco a uno scuolabus: 39 morti. Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i morti ci siano quasi esclusivamente bambini. Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:24:00 GMT)

TAV - TONINELLI A TAJANI : “BLATERA - MANGIATOIA È FINITA”/ ULTIME NOTIZIE - Siri : “Nessuno stop - ma verifiche” : Tav, TONINELLI contro TAJANI: “MANGIATOIA è finita. Lui e gli altri che blaterano si mettano anima in pace”. Le Ultime notizie sulle grandi opere e la posizione del ministro dei Trasporti(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:07:00 GMT)

Napoli - baby gang getta anziano nel cassonetto/ Video ULTIME NOTIZIE : in un altro raid molestano immigrata : baby gang getta anziano nel cassonetto, in un altro raid a Napoli molestano giovane immigrata. Le ultime notizie e i Video pubblicati da una pagina Facebook per denunciare le violenze(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:54:00 GMT)