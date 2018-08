Udinese | Pussetto si presenta | “mi ispiro a Di Maria”

sportfair

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ignacioè il nuovo attaccante dell’, giunto alla corte di Velazquz per dare brio al reparto offensivo “L’rapuna sfida molto importante per me, sono molto felice di essere qui. Il mio sogno è sempre stato quello di venire a giocare in Europa e il club bianconero lo ha realizzato”. Sono le parole di Ignacio, il nuovo attaccante argentino dell’che è statoto oggi in conferenza stampa. “Sono un giocatore offensivo, che ha nella velocità il suo punto di forza. Mi piace molto andare sull’uno contro uno e cerco sempre il tiro o la finalizzazione. Mimolto a Di Maria e a Pavon, giocatore giovane che sta facendo molto bene”, dice l’attaccante. “Il gioco italiano è molto intenso ma anche in Argentina non ci si risparmia. Con il tempo e il lavoro migliorerò la mia ...