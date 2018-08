Uccisi due palestinesi al confine fra Israele e Gaza  

Sparatoria in Canada : 4 morti a Fredericton/ Ultime notizie - Uccisi due poliziotti : "Cessato allarme" : Sparatoria in Canada: 4 morti a Fredericton. Ultime notizie, la polizia: “Non uscite dalle vostre abitazioni”. Nuovo scontro a fuoco verificatosi nelle scorse ore in Nord America(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:48:00 GMT)

Tagikistan - due americani che giravano il mondo in bici sono stati Uccisi dall'Isis : Ti trasformi come in un mercante nell'economia del dono'. Due giovani pieni di ottimismo e fiducia, la cui voglia di vivere è stata spenta dalla parte di umanità più atroce e spietata.

“Uccisi in modo orribile”. Loro due - la passione per la bici. E la morte crudele : «I media ti raccontano che il mondo è un posto grande e spaventoso, pieno di gente cattiva di cui non fidarsi. Io non me la bevo». Così scriveva Jay Austin, originario di Washington che insieme alla fidanzata Lauren Geoghegan aveva dato avvio a un sogno: compiere il giro del mondo in mountain bike. Vedere, esplorare, conoscere e arricchirsi giorno dopo giorno per scandagliare fino in fondo la natura e l’animo umano. Così, dai primi di luglio del ...

Roma - in panne con l'auto in A1 : investiti e Uccisi due fidanzatini - tornavano dalle vacanze : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Roma - in panne con l'auto in A1 : investiti e Uccisi due ragazzi - partivano per le vacanze : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Messico - sparatoria a Cancun : 5 morti e diversi feriti/ Ultime notizie : Uccisi due poliziotti in un ristorante : Messico, sparatoria a Cancun: 5 morti e diversi feriti. Ultime notizie: uccisi due poliziotti in un ristorante vicino alla spiaggia nella zona di Puerto Juarez(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 08:42:00 GMT)

Scontri a Gaza - due palestinesi Uccisi dal fuoco israeliano : Scontri a Gaza, due palestinesi uccisi dal fuoco israeliano Scontri a Gaza, due palestinesi uccisi dal fuoco israeliano Continua a leggere L'articolo Scontri a Gaza, due palestinesi uccisi dal fuoco israeliano proviene da NewsGo.

Scontri a Gaza - due palestinesi Uccisi dal fuoco israeliano : Due palestinesi uccisi e uno ferito gravemente dal fuoco israeliano. E' un primo bilancio degli Scontri al confine della Striscia di Gaza, fornito dal ministero della Sanità. L'artiglieria di Tel Aviv ...

Bombe di Israele su Gaza - Uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa : Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava partecipando alla Marcia del Ritorno.Continua a leggere

Bombe di Israele su Gaza - Uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa : Bombe di Israele su Gaza, uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava […] L'articolo Bombe di Israele su Gaza, uccisi due 15enni che stavano giocando sul tetto di una casa proviene da ...

Gaza - due manifestanti palestinesi Uccisi negli scontri al confine : Gaza, due manifestanti palestinesi uccisi negli scontri al confine Gaza, due manifestanti palestinesi uccisi negli scontri al confine Continua a leggere L'articolo Gaza, due manifestanti palestinesi uccisi negli scontri al confine proviene da NewsGo.

Gaza - Uccisi due palestinesi al confine : 21.33 Due manifestanti palestinesi, uno 13enne, l'altro di 24 anni sono stati uccisi nel sud della Striscia, negli scontri con l'esercito israeliano per la 'Marcia del Ritorno' alla barriera difensiva al confine Israele-Gaza. Lo confermano fonti mediche della Striscia secondo cui i feriti sono 310, (compresi gli intossicati da lacrimogeni): di questi 3 sono in gravi condizioni. Fonti israeliane parlano di almeno 2000 manifestanti in 6 punti di ...

Bari - due pregiudicati Uccisi : uno strangolato dal fratello dopo una lite in strada : Pierpaolo Perez e Cosimo Cafagna, due pregiudicati, sono stati uccisi ieri in due distinti episodi in provincia di Bari. Il primo dopo un presunto regolamento di conti; il secondo dopo una lite per futili motivi con il fratello.Continua a leggere

Bufala del rapimento di bimbi su Whatsapp fa due vittime : linciati e Uccisi dalla folla : I due uomini circondati e aggrediti da una folla inferocita solo perché avevano chiesto indicazioni stradali. Questo è bastato agli abitanti di un villaggio indiano per ritenerli colpevoli di rapimento di bimbi, una Bufala che circolava da tempo sui loro cellulari attraverso Whatsapp.Continua a leggere