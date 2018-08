Tweet Trump su Turchia affossa mercati Ftse Mib -2% | UniCredit paga controllo Yapi Kredi

Lira turca KO con Tweet Trump e Erdogan : -14% a nuovo minimo record - ETF azionario -42% in 2018 : Il tonfo della Lira turca prosegue, a dispetto del discorso proferito dal presidente della Turchia Erdogan. Pesa l'annuncio arrivato dagli Usa, con Donald Trump che ha scritto un post su Twitter in ...

In Russia la fabbrica di Tweet per sostenere Lega e M5s. Come con Trump : Una fabbrica di troll russa, al servizio dell'intelligence di Mosca, il cui scopo era quello di inquinare l'opinione pubblica occidentale. E' la Internet Research Agency , con sede a San Pietroburgo, ...

Russiagate - Casa Bianca : Tweet Trump su fine indagini non è un ordine : Il tweet in cui il presidente americano, Donald Trump, ha chiesto la fine delle indagini sul Russiagate "non è un ordine, è la sua opinione". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Sarah ...

Russiagate - i Tweet di Trump nel mirino degli investigatori : Russiagate, i tweet di Trump nel mirino degli investigatori Nuovi guai per il presidente Usa anche per quanto riguarda l’altro scandalo in cui è coinvolto, il sexgate con la pornostar Stormy Daniels Continua a leggere L'articolo Russiagate, i tweet di Trump nel mirino degli investigatori proviene da NewsGo.

I Tweet di Trump in indagini Russiagate : WASHINGTON, 26 LUG - I durissimi attacchi via Twitter di Donald Trump contro l'ex capo dell'Fbi James Comey e il ministro della giustizia Jeff Sessions finiscono nel mirino del procuratore speciale ...

I Tweet di Trump in indagini Russiagate : ANSA, - WASHINGTON, 26 LUG - I durissimi attacchi via Twitter di Donald Trump contro l'ex capo dell'Fbi James Comey e il ministro della giustizia Jeff Sessions finiscono nel mirino del procuratore ...

Russiagate - i Tweet di Trump nel mirino degli investigatori : I durissimi attacchi via Twitter di Donald Trump contro l'ex capo dell'Fbi James Comey e contro il ministro della Giustizia Jeff Sessions sono finiti nel mirino di Robert Mueller, il procuratore ...

TRUMP - "RUSSIAGATE? CREDO A PUTIN"/ Critiche negli Usa - "il suo errore più grande". Lui ripara con un Tweet : TRUMP e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:48:00 GMT)

VERTICE TRUMP-PUTIN A HELSINKI. NEMICO E' L'EROPA/ Ultime notizie - il Tweet di Hillary Clinton : VERTICE TRUMP-PUTIN a Helsinki: oggi l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Petrolio - Iran a Trump : 'basta Tweet - stanno spingendo i prezzi ancora più in alto' : Nel farlo, ha collegato indirettamente la politica estera degli Stati Uniti alla sua richiesta, dicendo che Washington difende alcuni Paesi produttori "per pochi soldi". Sempre oggi, l'Iran ha ...

Opec fredda Trump : 'La smetta con i Tweet - hanno fatto salire petrolio di $10' : I tweet di Trump hanno aumentato i prezzi del petrolio di 10 dollari. "La deve finire". Così ha detto Hossein Kazempour, governatore iraniano dell'Opec. Il funzionario ha invitato comunque il ...

Petrolio in ribasso : un Tweet di Trump gela il mercato : Teleborsa, - Il Petrolio avvia la settimana sottotono , dopo che un tweet del Presidente americano Donald Trump ha alimentato l'attesa di maggiori tagli alla produzione. Il leader statunitense nel ...

Petrolio in ribasso : un Tweet di Trump gela il mercato : Il Petrolio avvia la settimana sottotono , dopo che un tweet del Presidente americano Donald Trump ha alimentato l'attesa di maggiori tagli alla produzione. Il leader statunitense nel weekend ha ...

Guerra commerciale - Trump in un Tweet : 'non ci vorrà molto per dazi su auto Ue' : Un nuovo tweet di Donald Trump alimenta ulteriormente i timori sull'escalation della Guerra commerciale.