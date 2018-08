Turista francese - 'violentata a Capri' : ANSA, - NAPOLI, 10 AGO - Una manager francese di 33 anni ha denunciato di essere stata drogata e poi violentata nello scorso mese di luglio da un americano in un hotel di Capri, Napoli,. L'uomo - ...

Panarea - ME - : i carabinieri - hanno salvato un Turista francese : Un 24enne turista francese, è stato salvato dopo essere caduto in una scarpata a Calajunco sull'isola eoliana di Panarea. Per aiutarlo, è stata necessaria la mobilitazione dei carabinieri e dei vigili ...