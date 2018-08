: #Turchia,crolla valuta:-13,5% su dollaro - CyberNewsH24 : #Turchia,crolla valuta:-13,5% su dollaro - TelevideoRai101 : Turchia,crolla valuta:-13,5% su dollaro - Universo_Forex : Turchia sull'orlo del baratro, la Lira crolla al minimo storico sul #dollaro USD -

Non si arresta il crollo della lira turca, che in avvio di contrattazioni è arrivata a perdere fino al 13,5% sulLaturca, sotto attacco per i timori circa le politiche economiche di Erdogan, è giunta a scambiare a 6,3 con il biglietto verde, per poi recuperare un po' di terreno. Secondo il Financial Times, la Bce è preoccupata per un possibile contagio sulle banche europee. Tra le più esposte, il giornale economico del Regno unito cita l'italiana Unicredit,la spagnola Bbva e la francese Bnp Paribas.(Di venerdì 10 agosto 2018)