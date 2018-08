Turchia | lira affonda | perde fino a 13 | 5% sul dollaro

Lira ai minimi sul dollaro : la Turchia spaventa i mercati : Nuovi minimi storici per la Lira turca sul dollaro. La Lira è scambiata a 5,85 dollari, sulla scia della crisi diplomatica tra Turchia e Stati Uniti per il pastore americano detenuto da Ankara e per il moltiplicarsi dei timori per l'esposizione delle banche europee. La moneta turca è scesa per la prima volta sotto quota 6 dollari, perdendo circa il 12% del suo valore. Poi è risalita a 5,85 dollari.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ...

Crolla la lira in Turchia - Erdogan : "In corso campagne contro il nostro Paese - ma noi abbiamo Allah" : Il presidente turco invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari: "Se loro hanno i dollari, noi abbiamo il nostro Allah"

Turchia - la lira in caduta libera : tocca i minimi storici. “Vigilanza Bce preoccupata per contagio banche europee” : La lira turca è in caduta libera e fa tremare i mercati europei, preoccupati per un possibile contagio della crisi economica e monetaria di Ankara sulle banche europee. La valuta, sotto attacco per via dei timori sulle politiche del Paese guidato da Recep Tayyip Erdogan, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul dollaro, perdendo il 13,5% e toccando così i minimi storici. Poi ha recuperato un po’ di terreno, assestandosi attorno a 5,8. Il ...

Turchia - possiamo tornare a fidarci della lira? : La vittoria di Erdogan e la maggioranza parlamentare ottenuta dal suo Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, AKP, dovrebbero generare stabilità politica nel breve periodo, ma renderanno anche ...

Stati Uniti sanzionano la Turchia : borsa pesante - lira aggiorna minimi storici : La decisione americana rappresenta un altro duro colpo per un'economia già in forte difficoltà. Il Paese è alle prese con un'inflazione che in luglio dovrebbe essere salita del 16,3%, il dato è in ...

Turchia : banca centrale conferma tassi al 17 - 75% - deluse attese. Sotto pressione Lira turca : Mossa a sorpresa da parte della banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi. L'istituto di Ankara ha infatti deciso di confermare il tasso di ...

Turchia - la banca centrale conferma i tassi. Sotto pressione la lira : Lo ha segnalato l'Ufficio nazionale di Statistica, TurkStat, precisando che nei tre mesi precedenti l'economia aveva registrato invece una crescita del 7,3%. Il Governo ha prospettato una crescita ...

Turchia mantiene invariati tassi di riferimento - la lira crolla : Ankara, 24 lug., askanews, - La Banca centrale della Turchia ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento malgrado il generale consenso tra gli economisti sulla necessità di innalzarli ...

Turchia : lira ai minimi storici sconta economia surriscaldata : Secondo Rob Drijkoningen e Kann Nazli, rispettivamente senior portfolio manager e senior economist presso Senior Portfolio Manager presso Neuberger Berman, l'economia turca, che fin qui ha ...