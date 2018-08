Turchia | la lira affonda | perde fino a 13 | 5% sul dollaro

Turchia - crolla la lira e il bond a 10 anni vola al 22 - 82% : Roma, 10 ago. , askanews, - Si aggrava la crisi finanziaria della Turchia e i mercati finanziari sono spaventati. Il crollo della lira turca sembra senza fine mentre vola il rendimento dei titoli di ...

Crolla la lira in Turchia - Erdogan : Manovre contro il nostro Paese - ma noi abbiamo Allah : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari. "Non dimenticate che se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah", ha sottolineato. Secondo Bloomberg, la lira turca ha toccato un nuovo minimo storico e in avvio ha perso fino al 13,5% sul ...

Lira ai minimi sul dollaro : la Turchia spaventa i mercati : Nuovi minimi storici per la Lira turca sul dollaro. La Lira è scambiata a 5,85 dollari, sulla scia della crisi diplomatica tra Turchia e Stati Uniti per il pastore americano detenuto da Ankara e per il moltiplicarsi dei timori per l'esposizione delle banche europee. La moneta turca è scesa per la prima volta sotto quota 6 dollari, perdendo circa il 12% del suo valore. Poi è risalita a 5,85 dollari.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ...

Turchia - la lira in caduta libera : tocca i minimi storici. “Vigilanza Bce preoccupata per contagio banche europee” : La lira turca è in caduta libera e fa tremare i mercati europei, preoccupati per un possibile contagio della crisi economica e monetaria di Ankara sulle banche europee. La valuta, sotto attacco per via dei timori sulle politiche del Paese guidato da Recep Tayyip Erdogan, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul dollaro, perdendo il 13,5% e toccando così i minimi storici. Poi ha recuperato un po’ di terreno, assestandosi attorno a 5,8. Il ...

Turchia - possiamo tornare a fidarci della lira? : La vittoria di Erdogan e la maggioranza parlamentare ottenuta dal suo Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, AKP, dovrebbero generare stabilità politica nel breve periodo, ma renderanno anche ...