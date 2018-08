Turchia | la catena di errori che Erdogan maschera con la teoria del complotto | ora la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) La cosa più sorprendete dalla crisi finanziaria turca è che c’è poco di cui sorprendersi. L’avvitamento delle ultime ore è il risultato dell’accumularsi, mese dopo mese, se non anno dopo anno, di elementi che hanno composto una miscela esplosiva. Approcci economici in sfregio alla logica, distorsione a fini politici delle politiche monetarie, colonizzazione familistica dei gangli vitali dell’amministrazione economica a cui si è aggiunto negli ultimi tempi un contesto finanziario internazionale meno favorevole. Così per far precipitare la situazione, è bastata la scintilla di attriti diplomatici e commerciali con gli USA, e di un Donald Trump che non ha esitato a soffiare sul fuoco raddoppiando i dazi su acciaio e alluminio. La crisi rischia ora di avere conseguenze che vanno ben al di là del Bosforo. In scia alla lira turca hanno perso valore le valute di tutti i paesi emergenti, a ...