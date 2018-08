Turchia | Italia partner importante | 20mld di scambi

Turchia : banche Italia esposte per 15mld : ROMA, 10 AGO - Le banche Italiane sono esposte per quasi 15 miliardi di euro , 16,9 miliardi di dollari, verso la Turchia che salgono a 16 se si includono le garanzie. E' quanto si ricava dalle ...

Volley femminile - l’Italia batte la Turchia in amichevole : Egonu firma 31 punti verso i Mondiali! : L’Italia ha sconfitto la Turchia di Giovanni Guidetti per 3-1 (25-19; 25-19; 29-31; 25-23) nella terza partita delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre conquistano così il secondo successo nella competizione dopo quello ottenuto all’esordio contro la Russia a cui era seguito il ko con l’Olanda. Sabato le ragazze del ...

Italiano scomparso in Turchia - Site diffonde il video sul web : è ostaggio dell'Isis : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha mostrato un video dalla Siria in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016 e ora nelle ...

L'appello di Alessandro Sandrini - bresciano scomparso in Turchia rapito da jihadisti : "L'Italia mi aiuti - mi uccideranno" : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016, in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi che lancia un appello per essere liberato.Il filmato, di cui si era avuta notizia l'11 luglio scorso, è già nel fascicolo dell'inchiesta della Procura di Roma. "Oggi è il 19 luglio 2018 ...

Pallavolo – Europei Under 20 maschili : secondo successo per l’Italia - battuta la Turchia 3-1 : La Nazionale azzurra ha superato con il punteggio di 3-1 la Turchia, secondo successo nella rassegna iridata dopo quello sulla Francia secondo successo per gli azzurrini di Monica Cresta agli Europei Under 20 maschili. Dopo la vittoria di ieri contro la Francia, infatti, l’Italia ha saputo ripetersi battendo per 3-1 (25-19, 25-19, 20-25, 25-23) la Turchia. In una giornata in cui si sono viste due vittorie per 3-2, da parte del Belgio sulla ...

Volley - Europei U20 2018 : l’Italia surclassa la Turchia - Recine e Lavia sugli scudi. Seconda vittoria degli azzurrini : L’Italia prosegue alla grande la propria avventura agli Europei U20 di Volley maschile in corso di svolgimento a Kortrijk (Belgio). Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro la Francia, hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-29; 25-19; 20-25; 25-23) e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, poi ha commesso qualche errore di troppo nella terza ...

Turchia - rilasciata Cristina Cattafesta. È ripartita per l'Italia - : L'attivista 62enne era stata fermata durante le elezioni del 24 giugno che hanno sancito la conferma di Erdogan. Era nel Paese come osservatrice indipendente e non accreditata per il partito filo ...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia e Turchia vincono i bronzi. Domani le finali per l’oro - c’è Italia-Spagna : A Tarragona (Spagna) si sono disputate le finali per il bronzo dei tornei di Volley validi per i Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Domani si giocheranno le finali per l’oro: l’Italia maschile affronterà la Spagna, tra le donne sfida tra Grecia e Croazia. Tra gli uomini la Grecia ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sull’Egitto, sconfitto ...