Turchia | crolla la lira | mercati preoccupati Erdogan | Loro hanno i dollari | noi

Crolla la lira in Turchia - Erdogan : Manovre contro il nostro Paese - ma noi abbiamo Allah : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari. "Non dimenticate che se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah", ha sottolineato. Secondo Bloomberg, la lira turca ha toccato un nuovo minimo storico e in avvio ha perso fino al 13,5% sul ...

Turchia - crolla valuta : -13 - 5% su dollaro : 9.18 Non si arresta il crollo della lira turca, che in avvio di contrattazioni è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro La valuta turca, sotto attacco per i timori circa le politiche economiche di Erdogan, è giunta a scambiare a 6,3 con il biglietto verde, per poi recuperare un po' di terreno. Secondo il Financial Times, la Bce è preoccupata per un possibile contagio sulle banche europee. Tra le più esposte, il giornale economico del ...

Turchia - frana fa crollare edificio : ANSA, - ISTANBUL, 24 LUG - Spettacolare crollo di un edificio in diretta tv a Istanbul. Le piogge torrenziali che nelle scorse ore avevano colpito la metropoli sul Bosforo hanno provocato uno ...