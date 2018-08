Trump riabilita l’amianto nell’edilizia | il sindaco di Casale Monferrato | “Siamo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018)scrive alla Casa Bianca per dire no all’idea di Donalddi tornare all’uso dell’amianto nell’edilizia. La notizia di un ripristino dell’asbesto, composto minerale tossico, è circolata nei giorni scorsi sulla stampa americana ed ha portato prima il consigliere comunale Luca Servato, poi il Comune stesso ad inviare una mail all’indirizzo della White House. “La notizia – spiega il, Titti Palazzetti – ci ha stupiti. Siamo indignati dal fatto che anziché destinare fondi alla ricerca, si possa anche solo pensare di tornare all’impiego di un materiale killer”. L’inalazione delle polveri contenenti fibre d’amianto, come risaputo, portano a gravi patologie, dal tumore della pleura al carcinoma polmonare. Una ferita aperta per. Proprio nella località piemontese, dove il ...