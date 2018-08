Trump raddoppia le sanzioni alla Turchia e fa traballare il sultano

Trump raddoppia dazi alluminio a Ankara : 18.32 "Ho autorizzato il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio nei confronti della Turchia, poichè la Lira turca, si sta rapidamente deprezzando contro il nostro forte dollaro!".Lo ha annunciato Trump su Twitter. "I dazi sull'alluminio saranno ora al 20% e quelli sull'acciaio al 50%". In un altro tweet il presidente Usa torna ad attaccare i giocatori di football che si inginocchiano per protesta durante l'inno:"State in piedi con ...

Turchia - Trump raddoppia dazi su import acciaio e alluminio : Donald Trump ha annunciato che verranno raddoppiati i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Turchia, nell'ennesimo atto dell'escalation di tensione tra Washington e Ankara. 'Ho appena ...

Colpo basso di Trump a Erdogan : "La lira turca è in calo - raddoppiamo i dazi su acciaio e alluminio" : In un momento di crisi della lira turca a Trump interviene con un 'Colpo basso', destinato a peggiorare la situazione dello stato di Erdogan. E lo fa con un'arma che sta utilizzando spesso negli ultimi mesi: l'imposizione di ulteriori dazi: "Ho appena autorizzato un raddoppio dei dazi sull'acciaio e l'alluminio della Turchia in quanto la loro valuta, la lira turca, è in rapido calo nei confronti di un dollaro molto forte - ha affermato in ...

La lira affonda - la Turchia accusa gli Usa. E Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio : Non si arresta il crollo della lira turca che, in avvio di contrattazioni, è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro, secondo quanto riporta Bloomberg. La valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche del Paese, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul biglietto verde per poi recuperare un po’ di terreno e ora trat...

Trump 'raddoppia' e invita Putin alla Casa Bianca : collaboratori presi in contropiede : Due giorni fa il NYTimes ha rivelato che Kelly in persona ha sollecitato i leader repubblicani a esprimersi contro la politica amichevole del presidente verso Putin.

VERTICE NATO - Trump “SFIDA" ALLEATI : ”RADDOPPIATE SPESE MILITARI”/ Usa vs Ue - ma il vero avversario è Merkel : TRUMP minaccia gli ALLEATI: "fuori dalla NATO se non pagate per aumentare le SPESE militari". Scontro al VERTICE di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:40:00 GMT)

VERTICE NATO - Trump AGLI ALLEATI : "RADDOPPIARE SPESE MILITARI AL 4%"/ Ultime notizie - attacco alla Germania : NATO, TRUMP contro ALLEATI: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del VERTICE di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. Scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:21:00 GMT)

Vertice Nato - Trump vuole raddoppiare le spese militari al 4% del Pil | : Il presidente Usa prima del summit a Bruxelles: Berlino prigioniera di Mosca su fonti energetiche. La Cancelliera: nostre politiche indipendenti. Dopo un bilaterale clima più sereno. Stoltenberg: hub ...

Vertice Nato - Trump sfida gli alleati : "Raddoppiare le spese militari" : A Bruxelles è Donald Trum p contro tutti. Il summit della Nato si sta rivelando uno degli incontri più importanti degli ultimi anni per l'Alleanza atlantica. Il presidente degli Stati Uniti cerca di ...

Vertice Nato - Trump sfida gli alleati : «Raddoppiate le spese per la difesa» Quanto costa? : Il presidente americano al Vertice di Bruxelles va all'attacco degli europei. L'obiettivo principale è la cancelliera Merkel: «La Germania è prigioniera della Russia sull'energia. E poi noi dovremmo proteggerla dalla Russia, ce lo spieghi»

Nato - summit nervoso : Trump chiede di raddoppiare la spesa militare - rapporti Usa-Ue ai minimi : Durante un incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, Donald Trump ha attaccato ancora una volta la Germania, accusandola di essere «prigioniera» di Mosca sull'energia. Poi ha ...