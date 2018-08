: #Trump raddoppia dazi su alluminio e acciaio #Turchia. Presidente Usa: 'Lira turca in calo su dollaro forte, rapporti non buoni' - TgLa7 : #Trump raddoppia dazi su alluminio e acciaio #Turchia. Presidente Usa: 'Lira turca in calo su dollaro forte, rapporti non buoni' - sputnik_italia : #Trump raddoppia i #dazi su #alluminio e #acciaio per la #Turchia - TelevideoRai101 : Trump raddoppia dazi alluminio a Ankara -

"Ho autorizzato il raddoppio delle tariffe su acciaio enei confronti della Turchia, poichè la Lira turca, si sta rapidamente deprezzando contro il nostro forte dollaro!".Lo ha annunciatosu Twitter. "Isull'saranno ora al 20% e quelli sull'acciaio al 50%". In un altro tweet il presidente Usa torna ad attaccare i giocatori di football che si inginocchiano per protesta durante l'inno:"State in piedi con fierezza o sarete sospesi senza compenso".(Di venerdì 10 agosto 2018)