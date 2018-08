Trump attacca i giocatori della Nfl | in piedi durante l' inno Usa o sospesi senza paga

Trump attacca giocatori Nfl : sospesi se protestate durante l'inno - : Il nuovo attacco del presidente su Twitter. Ieri sera nuove dimostrazioni a Filadelfia e Miami con diversi professionisti che si sono inginocchiati durante l'esecuzione dello Star-Spangled Banner

Trump attacca giocatori football - sospesi se protestano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump attacca Nfl - stop alle proteste : ANSA, - WASHINGTON, 10 AGO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare via Twitter i giocatori di football americano che per protesta si inginocchiano durante l'esecuzione dell'...

Trump - al via sanzioni Usa contro l'Iran/ Mosca attacca : "Profondamente delusi : si salvi intesa con Teheran" : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Trump - un tipo poco «sportivo». Che ora attacca persino Lebron James : C’è un solco antico nella società americana che si riflette nello sport. Jesse Owens, 4 medaglie d’oro a Berlino nel 1936, doveva comunque entrare dalle porte per i neri e passare per la cucina anche se poi doveva salire sul palco delle premiazioni. Cassius Clay, diventando Mohammad Ali, gettò la medaglia vinta a Roma nel 1960 in un fiume, rifiutò la guerra del Vietnam e venne bandito dalle competizioni. A Città del Messico il 16 ottobre di ...

Trump è debole e attacca la verità : Non è sano per un paese avere un presidente sempre all’attacco, che combatte nemici veri e immaginari, e promuove delle politiche tossiche che esaltano la frustrazione”, scrive Charles M. Blow sul New York Times. “I comizi di Trump sono un’orgia per il suo ego; riceve un’adulazione smisurata, e le f

"È uno stupido". Trump attacca LeBron ma Melania prende le distanze dal marito : "Sta facendo ottime cose" : LeBron James lo aveva accusato di usare lo sport per dividere il Paese, per di più nel corso di un'intervista alla 'odiata' Cnn. Donald Trump ha aspettato il weekend e dalla sua tenuta in New Jersey ha sparato una bordata via Twitter senza precedenti contro la star assoluta del basket americano: "E' stato intervistato dall'uomo più stupido della tv, Don Lemon. E' riuscito a far sembrare LeBron intelligente, il che non è ...

Trump attacca LeBron James - la moglie Melania... lo elogia : Intanto su Twitter i commenti sul presunto razzismo del presidente degli Usa si sprecano: 'Nel mondo di Trump, Obama è kenyano, LeBron è stupido, i paesi africani sono 'cessi del mondo', i messicani ...

Usa : Trump attacca Lebron James - bufera su Twitter : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump attacca Lebron James - bufera su Twitter : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Ha scatenato una bufera senza precedenti l'ultimo attacco su Twitter di Donald Trump. Questa volta nel mirino del presidente americano è finita la star del basket Lebron James. "...

Trump attacca Lebron James - bufera su twitter : Ha scatenato una bufera senza precedenti l'ultimo attacco su twitter di Donald Trump. Questa volta nel mirino del presidente americano è finita la star del basket Lebron James. "E' stato intervistato ...

Trump mente quattro volte di più E via twitter attacca LeBron James : La fantasia del leader della Casa Bianca si sbizzarrisce soprattutto su tre temi: economia, immigrazione, Russiagate. Nei primi sette mesi del 2018, Trump è stato «impreciso» o apertamente bugiardo ...

Miliardario Charles Koch attacca Trump : sue politiche dannose : Le politiche commerciali di Donald Trump causano danni di lungo termine agli Stati Uniti. A criticare la Casa Bianca è la rete politica di Charles Koch, il Miliardario repubblicano considerato uno dei più influenti nel partito. "Le politiche stanno facendo male alla gente. E stanno creando anche danni di lungo termine al ...

Trump attacca Bezos : “Il Washington Post è una lobby per Amazon” : Trump attacca Bezos: “Il Washington Post è una lobby per Amazon” Trump attacca Bezos: “Il Washington Post è una lobby per Amazon” Continua a leggere L'articolo Trump attacca Bezos: “Il Washington Post è una lobby per Amazon” proviene da NewsGo.