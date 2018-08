Trovati morti i tre alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco - AostaOggi IT

Marito e moglie morti in casa : i cadaveri Trovati dalla figlia : A Busto Arsizio. Maria Dolores Della Bella, 68 anni, trovata in camera da letto con segni di strangolamento, mentre il...

Giallo ad Adrano - coniugi emigrati tornano al paese per le vacanze : Trovati morti in casa : Le due vittime, Antonino Bua di 51 anni e la moglie Concetta Barbera di 48 anni, sono state rinvenute da una delle figlie nell'abitazione di famiglia nel Catanese. Al momento del ritrovamento erano distesi e senza segni di violenza sul corpo ma avevano entrambi le bocche piene di bava bianca.Continua a leggere

Marito e moglie Trovati morti in casa : è giallo : Ad Adrano (Catania). A scoprire i corpi dei due, Antonino Bua, 51 anni, e la moglie Concetta Barbera, 48, sarebbe stata la...

Busto Arsizio - coniugi Trovati morti in casa/ Ultime notizie : moglie strangolata - lui si è impiccato : Busto Arsizio, coniugi trovati morti in casa: moglie strangolata, lui si è impiccato. Le Ultime notizie: a trovare i cadaveri la figlia, di ritorno dalle vacanze(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:18:00 GMT)

Grecia - Mati come Pompei : madri e figli Trovati morti abbracciati. Governo : “Incendi dolosi” : Nella cittadina balneare a 40 chilometri da Atene trovati 26 corpi carbonizzati nel cortile di una villa. "Mati non esiste nemmeno più come insediamento" hanno spiegato i superstiti mentre i soccorritori si sono imbattuti in scene raccapriccianti. Per il Governo l'origine dei devastanti roghi è dolosa.Continua a leggere

Incendi Grecia - Trovati 26 corpi carbonizzati : numero morti sale a 50 : Incendi Grecia, trovati 26 corpi carbonizzati:numero morti sale a 50 Incendi Grecia, trovati 26 corpi carbonizzati:numero morti sale a 50 Continua a leggere L'articolo Incendi Grecia, trovati 26 corpi carbonizzati:numero morti sale a 50 proviene da NewsGo.

Incendi in Grecia - inferno di fiamme ad Atene/ Video - 50 morti : corpi di bambini riTrovati abbracciati : Incendi in Grecia, inferno di fuoco ad Atene: 50 morti e 156 feriti il bilancio provvisorio delle fiamme che stanno devastando le grandi pinete dell'Attica. Migliaia in fuga sulle spiagge.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Barcellona - 31 cani Trovati morti nel congelatore di un negozio : Una scoperta terrificante quella effettuata dagli uomini della guardia civil in un negozio di animali a Barcellona (Spagna): chiusi dentro ad un congelatore dell'attività sono stati rinvenuti infatti i cadaveri di ben 31 cani. Gli agenti, coadiuvati dal locale dipartimento per la protezione animali, erano stati allertati da diverse denunce e segnalazioni di irregolarità in quel negozio e hanno preso così la decisione di effettuare un'ispezione ...

Spagna - in un negozio di animali Trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati : Spagna, in un negozio di animali trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati Gli animali morti erano chiusi in una cella frigorifera in attesa di essere smaltiti.Continua a leggere Gli animali morti erano chiusi in una cella frigorifera in attesa di essere smaltiti.Continua a leggere L'articolo Spagna, in un negozio di animali trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati proviene da NewsGo.

Spagna - in un negozio di animali Trovati 31 cani morti e 38 gravemente malati : Gli animali morti erano chiusi in una cella frigorifera in attesa di essere smaltiti.Continua a leggere

Vulcano de Fuego - orrore in Guatemala : Trovati altri 68 cadaveri - oltre 1.000 morti : Al termine di cinque giorni di scavi nella zona colpita dall’eruzione del 3 giugno del Volcan de Fuego, in Guatemala, i volontari di ‘Antigua al Rescate’ hanno annunciato di aver rinvenuto i resti di 68 cadaveri, 65 dei quali già riconosciuti dai familiari. Secondo le autorità locali, l’improvvisa attività del Vulcano ha causato almeno 113 morti e 332 dispersi, ma per i responsabili di ‘Antigua al Rescaté sotto il ...

Trovati impiccati e bendati in casa : undici morti : Sono stati Trovati impiccati domenica mattina presto nella loro casa. Scoperta macabra e inquietante in un'abitazione di Burari, nel distretto di Delhi Nord (India) dove sono stati rinvenuti di sette femmine e quattro...

Trovati morti in casa in India 11 membri di una famiglia - 10 erano impiccati e bendati : Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, trovate morte dalla polizia in una casa nel nord della capitale Indiana New Delhi. Si indaga per capire se si siano suicidati o siano stati uccisi. Sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono colpi di arma da fuoco. Dieci erano impiccati al soffitto, il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.Le undici vittime - quattro uomini, tre donne e quattro bambini - ...

Firenze : anziani Trovati morti in casa - duplice omicidio : 20.00 - È stato fermato nel pomeriggio il 43enne Dario Capecchi, sospettato di aver ucciso il padre e la compagna di quest'ultimo, forse dopo un litigio. L'uomo, affetto da problemi psichici, si era reso irreperibile subito dopo il delitto ed è stato rintracciato quattro ore più tardi mentre vagava in auto a pochi chilometri dall'abitazione di famiglia.L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso.13.44 - ...