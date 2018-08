“Troppo rischioso” Rai | Flavio Insinna escluso La doccia gelata a un mese dal via

caffeinamagazine

: @Jack_Pastorino @toda022 Il che è ancora peggio perché abbiamo lavorato da mesi sul 4-3-3 e a una settimana dall'in… - Gio16697 : @Jack_Pastorino @toda022 Il che è ancora peggio perché abbiamo lavorato da mesi sul 4-3-3 e a una settimana dall'in… - SpazioCiclismo : Tony Martin riprende ad allenarsi, ma tornare alle corse è ancora troppo rischioso - _WilliamThacker : @Ponopomellato esattamente, hai centrato il problema, è troppo rischioso, poi dovrebbero portare sempre a giro gli altri meglio di no -

(Di venerdì 10 agosto 2018)è l’uomo più chiacchierato del momento. A lui, infatti, toccherà l’arduo compito di dover rilevare la conduzione de L’Eredità: dopo la morte di Fabrizio Frizzi il game-show Rai, campione d’ascolti da oltre dieci anni, ha bisogno di un nuovo padrone di casa. Carlo Conti, del resto, ha ricoperto l’incarico di supplente nelle ultime settimane prima della pausa estiva. E adesso, l’ex conduttore di Affari Tuoi,, è pronto a tornare in Rai. Ma avverte già il suo pubblico: “Sostituire Fabrizio Frizzi? No, non chiedetemi questo. Sarà impossibile, lui era speciale”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo, infatti, Frizzi: “Non è sostituibile, non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però ...