Troll | Hate Speech e Fake News | saranno il nostro futuro?

Twitter compra la start-up Smyte per combattere Troll e hater : Foto: Pixabay A marzo Jack Dorsey aveva chiesto un aiuto a chiunque si fosse voluto candidare per soluzioni che rendessero Twitter “un posto più sano”. L’azienda sta passando ai fatti con l’acquisizione di Smyte, una start up specializzata nella salvaguardia, nello spam e nei problemi di sicurezza. Fondata da Pete Hunt, Julian Tempelsman e Josh Yudaken, tutti ex ingegneri con esperienza in aziende come Google, Facebook e ...