Treni storici del gusto da Agrigento a Porto Empedocle

Sicilia : da sabato al via i 'Treni storici del gusto' (2) : (AdnKronos) - La locomotiva storica D445, a trazione diesel, a cui saranno agganciate le caratteristiche carrozze centoporte, partirà da Siracusa alle 9.00 e, percorrendo i binari della ferrovia del barocco, fermerà a Noto (9.30) per poi arrivare a Modica alle 13.00. Nelle due località visite guidat

Sicilia : al via i ‘Treni storici del gusto’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Da sabato 28 luglio, fino a dicembre 2018, in calendario oltre 50 corse di treni d’epoca che percorreranno le più suggestive linee ferroviarie della Sicilia. Il primo appuntamento è per sabato 28 luglio con il ‘Treno dei pani votivi, feste del mare, dolci conventuali” sull’itinerario da Agrigento a Porto Empedocle. Ogni sabato di agosto il convoglio, composto da automotrici ...

Sicilia : da sabato al via i ‘Treni storici del gusto’ (2) : (AdnKronos) – La locomotiva storica D445, a trazione diesel, a cui saranno agganciate le caratteristiche carrozze centoporte, partirà da Siracusa alle 9.00 e, percorrendo i binari della ferrovia del barocco, fermerà a Noto (9.30) per poi arrivare a Modica alle 13.00. Nelle due località visite guidate gratuite riservate ai passeggeri del treno storico. Anche in questa circostanza saranno allestiti a bordo spazi per la degustazione di ...

