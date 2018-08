Travolta da un' auto mentre attraversa la strada Muore anziana di 85 anni

“Attenta!”. Ma l’auto è vicina e lei viene Travolta. Prima però ecco il gesto che solo una madre potrebbe fare : Erano da poco passate le 22.45 quando si è accorta di quello che stava succedendo. Stava passeggiando con la figlioletta di 11 mesi nel tratto di Aurelia che passa nel centro di Santa Marinella, località di mare presa di mira dai romani ogni anno, quando una Fiat Panda è piombata su di lei. Impossibile evitare l’impatto, Prima del quale però la donna una 38enne romana in villeggiatura, ha avuto la prontezza di afferrare il neonato e di lanciarlo ...

Incidente mortale sull'A4 : auto Travolta da un tir - nulla da fare per una donna : Due persone sono state stabilizzate dal personale sanitario del 118 e sono state trasferite in ospedale. Nonostante i...

E' morta la donna Travolta dall'auto e finita nella scarpata a Teglio : Non ce l'ha fatta la donna travolta da un'auto e finita nella scarpata a Teglio. Annalisa Sonzogni, 46 anni, turista residente a Legnano e morta nel pomeriggio di ieri. Troppo gravi le ferite ...

Donna Travolta dalla sua auto a Trivero : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Donna travolta dalla sua auto a ...

Albissola - tir sbanda e precipita da cavalcavia A10/ Ultime notizie - incidente Liguria : Travolta un’auto : Albissola, tragedia sfiorata: tir sbanda e precipita da cavalcavia A10. Ultime notizie e immagini choc: travolta un'auto sottostante, camionista vivo per miracolo(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Travolta e uccisa a 21 anni da un'auto - ascoltava la musica con le cuffiette : ascoltava la musica con le cuffiette dal suo telefonino Enza Gaibazzi , la ragazza di Acqui Terme morta Travolta da un'auto tra venerdì e sabato in provincia di Alessandria . La ventunenne, che ...

Va a cogliere le more - bimba di 4 anni tedesca in vacanza in Italia Travolta e uccisa da un'auto : Una bambina di 4 anni, di nazionalità tedesca, è morta dopo essere stata investita da un'automobile ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo).La piccola, in vacanza sul Delta del Po con i genitori e tre fratelli, si è allontanata da loro per cogliere delle more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, ed è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata.Sul posto ...

Auto Travolta da un furgone sulla Brebemi - illesi due 20enni FOTO : Auto travolta da un furgone sulla Brebemi, illesi due 20enni. E' quasi un miracolo. Sicuramente è quello che hanno pensato sabato notte due ragazzi, entrambi 20enni, del Milanese. Contro il guardrail ...

'È colpa mia - mi sono distratto per la tosse' : muore la donna Travolta in auto dall'attore Marco Paolini : Nei suoi spettacoli affronta spesso temi complessi, a volte con monologhi recitati in dialetto veneto. A renderlo celebre è stata soprattutto lo spettacolo Il racconto del Vajont , che ha vinto ...

Roma - muore ragazza Travolta da un autobus in Corso Vittorio : travolta da un autobus, è morta una ragazza in Corso Vittorio in centro a Roma nei pressi della sede della Federazione nazionale della stampa.

Donna Travolta da auto di Paolini - fonti ospedaliere : morte cerebrale : Donna travolta da auto di Paolini, fonti ospedaliere: morte cerebrale La 53enne aveva avuto un arresto cardiorcircolatorio in seguito al tamponamento sulla A4. In prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, l'amica che si trovava con lei Parole chiave: ...

