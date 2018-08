Trapianto di fegato a 20 mesi | ora Tommaso sta bene | Grazie a tutti

Abidal e il Trapianto di fegato : la Procura riapre l'indagine : Meno di venti giorni fa una notizia choc ha investito Sandro Rosell , ex numero uno del Barcellona, ed Eric Abidal , ex difensore dei blaugrana. Il francese, attuale dirigente del club catalano, ...

Mauro Di Francesco : 'Alcol - droga - poi il Trapianto di fegato'. Come è ridotto oggi : Mauro Di Francesco , ex icona di tanti film tra il pop e il pecoreccio, ex comico del Derby di Milano, confessa al Fatto Quotidiano i suoi vizietti. Donne, droga, alcol. Una carriera bruciata Come la ...

Barcellona - scandalo Trapianto di Abidal. Ex presidente Rosell intercettato : “Fegato comprato illegalmente” : “A questo qui abbiamo comprato illegalmente un fegato e abbiamo detto che era di suo cugino”: a parlare è una persona non ancora identificata, al telefono con Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, che si limita ad annuire. La conversazione pubblicata dalla testata spagnola El Confidencial risale all’aprile del 2017 e fa parte di una delle quattro intercettazioni della guardia civil e della polizia nazionale spagnola. Il ...

Eric Abidal - la verità clamorosa sul Trapianto di fegato : comprato al mercato illegale da Sandro Rosell : Dietro il trapianto di fegato dell'ex Barcellona Eric Abidal si nascondeva uno dei più clamorosi scandali nel mondo del calcio. Secondo El Confidencial, quel fegato sarebbe stato acquistato dal ...

AutoTrapianto di pancreas a Brescia / 19enne salvato : rigenerato nel fegato l'organo : Autotrapianto di pancreas a Brescia, 19enne salvato: rigenerato nel fegato l'organo. Il complesso intervento chirurgico è stato svolto da equipe di professionisti di Brescia e Milano.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:59:00 GMT)

AutoTrapianto di isole del pancreas/ Primo caso in Italia : cellule per l’insulina “traslocate” nel fegato : Autotrapianto di isole del pancreas, Primo caso in Italia: cellule per l’insulina traslocate dal pancreas al fegato. Un intervento all'avanguardia eseguito da un'equipre bresciane e milanese(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:20:00 GMT)