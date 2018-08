Tra Rovazzi e Fedez è finita ma il tempo sistemerà tutto | le ultime dichiarazioni sulla

optimaitalia

(Di venerdì 10 agosto 2018) Tra. Lo conferma Fabioche ne parla con dispiacere nel corso di un'intervista rilasciata per Corriere.it.è tornato in radio con la canzone Faccio quello che voglio e con un video ufficiale della durata di 9 minuti che ricorda un vero e proprio corto cinematografico.Nel suo futuro c'è la volontà di realizzare il sogno di un filmsuo, più che di continuare nel mondo della musica in cui è stato traghettato dall'ex amico ed ex manager. Ora tra i due l'amicizia èmasi dice dispiaciuto e pronto a tornare sui propri passi, quanto a Newtopia, invece, non ci tornerà."Newtopia era in prevalenza discografica e io ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà. Per me, la musica è sempre stata prima da guardare", spiegasulle pagine di Corriere.it quando gli viene chiesto il motivo dell'abbandono di Newtopia: ...