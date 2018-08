Tour della Sardegna on the road

Borse di studio per il 'Silicon Valley Study Tour' : gli studenti della Bicocca da Google - Facebook e a Berkeley : Sono sette tra i più brillanti delle facoltà di Marketing e mercati globali, Economia delle banche, Scienze economico-aziendali, Fisica. In agosto a confronto con i colossi americani

Juve - il bilancio della Tournéè : Cancelo subito al top - Perin meglio di Szczesny : La vera Juve, al netto dell'arrivo di Blaise Matuidi che avverrà venerdì, nasce domani, mercoledì 8 luglio, alla Continassa. In attesa di riunire il gruppo degli 'americani' con quello dei reduci dal ...

Concluso il Tour europeo della Ferrari Portofino : Si è Concluso a Belfast il tour europeo della Ferrari Portofino, una première esclusiva che ha consentito agli appassionati e ai collezionisti più fedeli della Casa di Maranello di sperimentare in anteprima le doti dinamiche della nuova vettura. L’iniziativa ha permesso di visitare oltre 16 Paesi e di percorrere le più belle strade d’Europa, mettendo […] L'articolo Concluso il tour europeo della Ferrari Portofino sembra essere il primo su ...

Juventus - fine della Tournèe : ora il rientro a Torino dai Nazionali. Primo gol per CR7 -VIDEO- : Primo GOL PER CR7- fine della tournèe americana per la Juventus e rotta verso Torino dove i bianconeri si aggregheranno ai Nazionali orfani solamente di Mandzukic e Matuidi. Il gruppo i ricompatterà entro questo fine settimana, poi tutti saranno a disposizione di Allegri in vista dell’inizio di stagione. Una tournèe americana che ha evidenziato un […] L'articolo Juventus, fine della tournèe: ora il rientro a Torino dai Nazionali. ...

Svizzera - aereo d’epoca per Tour panoramici si schianta : è il secondo incidente della stessa giornata : Un velivolo d’epoca si è schiantato sul Piz Segnas, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. A dare la notizia è il quotidiano locale Ticinonline, specificando che l’incidente è avvenuto intorno alle 16.50 del 4 agosto e i rottami si trovano a un’altitudine di 2540 metri. secondo quanto riporta il giornale svizzero, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) ha dichiarato il blocco dello spazio aereo. Nella ...

Andrè Silva allo scadere - il Milan vince l’ultimo match della sua Tournée contro il Barcellona : Il Milan di Gattuso si aggiudica l’ultima amichevole della sua tournée pre-campionato, battuto il Barcellona con una rete di Andrè Silva allo scadere Si chiude con una vittoria la tournée americana del Milan di Rino Gattuso. A Santa Clara, i rossoneri hanno sconfitto per 1-0 il Barcellona con un gol di André Silva nel recupero del secondo tempo che ha beffato i blaugrana. (Spr/AdnKronos)L'articolo Andrè Silva allo scadere, il Milan ...

Dalla sagra della Montagnola al Tour sui tetti della Cattedrale : gli eventi clou del weekend : Spettacoli, concerti, degustazioni wine & food, incontri, mostre ed un importante convegno a cui parteciperanno importanti personalità del mondo enogastronomico, culturale e artistico internazionale. ...

Juve - il programma della Tournée : Domani la Juventus volerà da Atlanta a Washington dove nella notte italiana tra sabato e domenica sfiderà il Real Madrid nell'ultima amichevole made in Usa. Come riporta Il Corriere dello Sport i bianconeri rientreranno in Italia domenica 5 luglio: Allegri concederà due giorni di riposo alla squadra prima di ricominciare l'attività alla Continassa, mercoledì 8 agosto.

Il Sir G del Tour - miracolo della scuola britannica : Tanto lavoro svolto con un gruppo eccezionale, fatto di eccellenze, le più preparate e qualificate al mondo'. È tutto un flash, attorno alla maglia gialla. È tutto un brulicare di telecamere che ...

Tour de France 2018 – Geraint Thomas - il discorso della vittoria : “Da bambino sognavo questo momento. Inseguite i vostri sogni” : Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. Il 32enne ha trionfato nella Grande Boucle al termine di tre settimane durissime ma in cui il gallese si è sempre ben comportato contenendo tutti gli avversario. Partito come gregario di Chris Froome, l’uomo del Team Sky si è poi scatenato strada facendo e ha così ottenuto il primo trionfo in una grande corsa a tappe. L’ex pistard, Campione Olimpico nell’inseguimento ...

Tour de France : Thomas - il giorno della passerella ai Campi Elisi : Il Tour de France numero 105 si conclude oggi con la 21esima e ultima tappa: come da tradizione, si tratta della passerella sui Campi Elisi di Parigi che non dovrebbe sfuggire ai velocisti superstiti. ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

Tour de France 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Che sfida tra Dumoulin e Froome - delusione Roglic. Thomas in trionfo : Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia ...

Tour de France – Sara Elen : il segreto della vittoria di Geraint Thomas [GALLERY] : Sara Elen: il segreto di Geraint Thomas. Ecco la donna che supporta ogni giorno il corridore di Cardiff e che gli ha permesso di trionfare al Tour de France E’ Geraint Thomas il vincitore dell’edizione 2018 del Tour de France: il corridore del Team Sky è riuscito a mantenere il suo vantaggio nella cronometro individuale di oggi, vinta da Tom Dumoulin, assicurandosi così di sfilare domani in maglia gialla a Parigi. Niente ...