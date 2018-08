Tokyo chiude al ribasso Mista il resto dell' Asia

Borsa di Tokyo chiude fiacca su escalation guerra commerciale : In questo quadro sale l'attesa per l'incontro fissato a Washinton tra il ministro giapponese dlel'economia, Toshimitsu Motegi, e il rsappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, per ...

Tokyo - la Borsa chiude in lieve calo : Nikkei -0 - 08% a 22.644 punti : Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei lascia infatti sul terreno lo 0,08% a 22.644 punti.

Borsa Tokyo chiude in netto calo con NIkkei che cede oltre l'1% : Roma, 2 ago., askanews, - La Borsa di Tokyo chiude la seduta in netto ribasso, con il NIkkei che cede l'1,03% al termine della giornata. Sugli scambi ha pesato la guerra commerciale in corso tra Stati ...

Tokyo chiude sotto il segno dei guadagni : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,83% finendo a 22.741,51 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,95% a 1.359,36 punti. L'indice PMI ...

Bosa : Tokyo chiude in positivo - +0 - 86% : ANSA, - ROMA, 1 AGO - La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in segno positivo, +0,86%, con l'indice Nikkei a 22,746,70 punti . Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Tokyo chiude sotto il segno dei guadagni : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,83% finendo a 22.741,51 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,95% a 1.359,36 punti. L'indice PMI manifatturiero ...

Tokyo chiude la giornata al rialzo. Mista il resto dell'Asia : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,56% finendo a 22.712,75 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,57% a 1.363,91 punti. Segno meno per Shanghai , -0,...

Tokyo chiude al rialzo. A due velocità il resto dell'Asia : Tokyo chiude la giornata al rialzo con l'indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,46% finendo a 22.614,25 punti. Il più ampio paniere Topix sale dell'1,63% a 1.347,79 punti. In una giornata priva di dati ...

La borsa di Tokyo chiude in calo con il Nikkei che perde l'1 - 33% : Roma, 23 lug., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in deciso ribasso, con il Nikkei che ha lasciato sul terreno l'1,33%, a 22.396 punti, a causa del rialzo dello yen sul dollari.

Tokyo chiude al ribasso. Mista il resto dell'Asia : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata in calo seguendo la scia ribassista lasciata da Wall Street in seguito dei commenti del presidente Donald Trump che desidera che la Federal Reserve dia un giro di ...

Tokyo chiude la giornata senza slancio : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata poco sopra la parità con l'indice Nikkei che ha terminato la seduta con un +0,05% finendo a 22.085,35 punti. Stessa sorte per il più ampio paniere Topix che sale ...

Tokyo chiude la giornata senza slancio : Tokyo chiude la giornata poco sopra la parità con l'indice Nikkei che ha terminato la seduta con un +0,05% finendo a 22.085,35 punti. Stessa sorte per il più ampio paniere Topix che sale dello 0,03% a ...

Tokyo chiude in rialzo ma scende il resto dell'Asia : Teleborsa, - Finale in rialzo per la borsa di Tokyo che riapre i battenti oggi dopo il lungo weekend. Il listino nipponico, infatti, è rimasto chiuso ieri per festività. Più debole il sentiment nel ...

Tokyo - la Borsa chiude in netto rialzo : Nikkei +1 - 85% : La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei segna infatti un progresso dell'1,85%, a 22.597 punti.