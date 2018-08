Tokyo 2020 | sei barche azzurre qualificate per i Giochi

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Già sei pass dalla vela! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Nuoto - Europei 2018 - Massimiliano Rosolino : “Senza i grandi - i giovani si sono espressi al meglio. C’è terreno fertile per Tokyo 2020” : Gli Europei di Glasgow sono stati un’edizione trionfale per il Nuoto azzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacolori sono stati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un commento autorevole su questa prestazione arriva da Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in ...

Nuoto - Europei 2018 - Massimiliano Rosolino : “Senza i grandi - i giovani si sono espressi al meglio. C’è terreno fertile per Tokyo 2020” : Gli Europei Glasgow sono stati un’edizione trionfale per il Nuoto azzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacolori sono stati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un commento autorevole su questa prestazione arriva da Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in ...

Ciclismo - alle Olimpiadi di Tokyo 2020 un percorso per scalatori : Come a Rio de Janeiro anche a Tokyo 2020 le Olimpiadi hanno preparato un percorso molto duro per le gare in linea [VIDEO] di Ciclismo su strada. Tra due anni in Giappone saranno soprattutto scalatori e corridori da grandi giri ad avere l’occasione di vincere l’oro olimpico, anche se non bisogna dimenticare che a Rio, su un tracciato analogamente impegnativo, fu uno specialista delle classiche come Greg Van Avermaet ad imporsi. La corsa maschile ...

Vela – Aarhus World Championships 2018 : grande soddisfazione per la Albano - Carolina qualifica l’Italia a Tokyo 2020 : Agli Aarhus World Championships 2018 Carolina Albano qualifica l’Italia nella classe laser radial alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia conquista oggi ad Aarhus la terza qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020! Si tratta del Laser Radial e a compiere l’impresa è stata la giovane Laserista triestina Carolina Albano (CV Muggia) non ancora ventenne. La flotta del Radial è tornata in acqua oggi per le ultime due prove della serie finale ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : ufficiale il percorso da scalatori! 5000 metri di dislivello : si scala il Fuji! Nibali e Aru ci pensano… : La UCI ha ufficializzato il percorso su cui si correrà la prova in linea di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale ha presentato il tracciato su cui gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Altimetria assolutamente impegnativa su un percorso infarcito di salite che davvero premierà i ciclisti più completi e preparati. Vediamo nel ...

Vela – Aarhus World Championship : Ferrari e Calabrò volano a Tokyo 2020 : Aarhus World Championship 2018: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò qualificano il 470 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Anche ieri, dopo lunga attesa a terra e successiva in acqua, si sono svolte solo alcune delle prove previste del Campionato del Mondo di Vela a classi unificate, e anche ieri è arrivata una preziosa qualifica per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) con il quinto ...

Vela - Mondiali 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si qualificano per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel 470! : L’Italia conquista il secondo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai Mondiali di Vela in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca). Dopo Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, è toccato a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò ottenere il piazzamento che qualifica per l’edizione a cinque cerchi giapponese nella classe 470. Da regolamento, infatti, a timbrare il cartellino per il Sol Levante sono le prime 8 nazioni classificate. Alla ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato - una mistista in cui credere per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 da Cittadella, che quest’oggi ha posto un altro mattoncino: seconda finale importante in carriera e seconda medaglia negli Europei 2018 d Nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, per alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato - una mistista in cui credere per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 da Cittadella, che quest’oggi ha posto un altro mattoncino: seconda finale importante in carriera e seconda medaglia negli Europei 2018 d Nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, per alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia e i pass assegnati agli azzurri : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono le prime qualificate per l’Italia! Pass nel 470 della vela : L’Italia qualifica il primo equipaggio della vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle sono entrate nella Medal Race ai Mondiali di vela a classi unificate nella 470 femminile e termineranno tra le prime dieci, staccando il Pass per la rassegna a cinque cerchi. sono infatti otto i posti disponibili, ma in top ten vi sono due equipaggi iberici e due britannici, che avranno diritto ad un solo Pass per ...

A Tokyo 2020 la sicurezza affidata al riconoscimento facciale : Tokyo,, askanews, - Gli atleti, lo staff, i volontari e i giornalisti che parteciperanno alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 dovranno metterci la faccia. Per la prima volta nella storia dei ...

Tennis Tavolo : Matteo Parenzan - il campione italiano più giovane della storia ora punta a Tokyo 2020 : È consapevole dei suoi problemi, ma anche di avere la possibilità di fare qualcosa di significativo nello sport. I due titoli italiani, i successi ottenuti in campionato contro i normodotati e alcune ...