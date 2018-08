Toccare il Sole | la Nasa ci crede | sabato parte il Parker Solar Probe

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dopo 8 lunghi anni di duro lavoro, – scrive Eleonora Ferroni in un approfondimento per Media INAIF – per ingegneri e scienziati dellail grande momento è finalmente arrivato. Domani,11 agosto 2018, alle 9:33 ora italiana, verrà lanciato il, la sonda che per i prossimi 7 anni promette di raccontarci ilcome nessun’altra missione prima. Una sonda progettata per “il”. Cosa vuol dire? Con le sue 24 orbite, si avvicinerà fino a 6,1 milioni di chilometri di distanza dalla fotosfera del– davvero molto vicino, dunque – e studierà lo strato esterno dell’atmosferae, cioè la corona. Pesante poco più di 600 chilogrammi (più o meno quanto una piccola automobile), ilpartirà dalla base di lancio di Cape Canaveral, in Florida, a bordo di uno dei razzi più potenti mai creati, lo United Launch Alliance Delta IV ...