Tito Boeri | l' Inps sbaglia e rovina la vita a un pensionato | ora l' istituto è costretto a

Riforma pensioni 2018/ Nuove critiche a Tito Boeri (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Nuove critiche al Presidente dell'Inps Tito Boeri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 agosto(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:16:00 GMT)

Gian Carlo Blangiardo - l'intervista al demografo che demolisce Tito Boeri : la sua menzogna più grande : Gian Carlo Blangiardo, in pole per la presidenza dell' Istat, è stato presentato come l' anti-Boeri per aver ricordato che i lavoratori immigrati di oggi sono gli immigrati pensionati di domani. Nel ...

Da Tito Boeri a Mario Nava - tutti gli uomini - dei conti - nel mirino del governo : Il presidente dell'Inps, un tempo amico di grillini e leghisti, ora è un nemico da abbattere. E non è il solo. Ecco i tecnici invisi ai gialloverdi, da rimpiazzare con "persone di fiducia"

Luigi Di Maio - il ministro a testa bassa con Tito Boeri : pace fatta - che cosa c'è dietro : La guerra in realtà l'ha portata avanti sin da subito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , che rimproverava a Boeri i continui interventi di natura politica.

L'Inps di Tito Boeri sbaglia i calcoli : un assegno su quattro è sballato - scattano i rimborsi : L'Inps sbaglia i conti e si tiene ogni mese centinaia di euro che dovrebbe invece versare ai suoi iscritti. Se ne accorgono due trevigiani che prima protestano, inascoltati, con i funzionari locali, e ...

Dl Dignità - il M5s contro Tito Boeri. D'Uva : "Si dimetta" - : Ai vertici pentastellati non sono andate giù le critiche del numero uno dell'Inps sul decreto. Il capogruppo alla Camera D'Uva chiede un passo indietro. Di Maio: "Io non ho il potere di rimuovere ...

"Tito Boeri vuole candidarsi con il Pd - si dimetta". Intervista al capogruppo M5S alla Camera - Francesco D'Uva : I nervi nelle stanze del Movimento 5 Stelle sono a fior di pelle e il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva perde la pazienza: "Pensiamo che Tito Boeri voglia candidarsi con il Pd. Lo dica e lasci l'Inps".Fino a giovedì mattina, a differenza della Lega, i grillini avevano lasciato aperto uno spiraglio al presidente dell'Inps. Ma l'audizione davanti alle commissioni Finanze e Lavoro, con relativi attacchi a Luigi Di Maio e al governo, ha ...

Tito Boeri - il tecnico ‘super partes’ che si schiera con il Capitale : È risaputo. Un’ideologia funziona tanto meglio, quanto più si rende invisibile. Fino a presentarsi come naturale. Come l’aria che respiriamo. Più precisamente, ogni ideologia mira a contrabbandare se stessa come naturale. È per questo, tra l’altro, che i cantori del libero mercato deregolamentato presentano la teologia liberoscambista come se fosse naturale al pari delle eclissi e dell’andamento dei ...

Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del “decreto dignità” : Tra le altre cose ha smenTito che la versione di Di Maio sulla "manina" che avrebbe manomesso la relazione tecnica dell'INPS, e ha detto che «bisognava almeno sfogliarla per carpirne i contenuti» The post Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del “decreto dignità” appeared first on Il Post.

Tito Boeri fa politica dall'Inps Pronto per la segreteria del Pd? : In questi giorni tiene banco il protagonismo del presidente dell’Inps Tito Boeri che da tempo “fa politica” dal più alto scranno della gestione pensionistica italiana. Boeri, giova ricordarlo, è stato per anni direttore della fondazione Debenedetti ed è stato messo alla prestigiosa presidenza da Matteo Renzi. Segui su affaritaliani.it

Decreto dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

Pensioni - Tito Boeri torna su quota 100 e 41 : 'Insostenibili' : Il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, è tornato a dire la sua sulle proposte quota 100 e 41 [VIDEO] pensate dal nuovo Governo per superare la riforma Fornero. A suo avviso, le due misure, senza paletti, ossia secondo le promesse di Salvini e Di Maio in campagna elettorale, saranno insostenibili per le casse statali e, dunque, irrealizzabili. Se non venissero posti paletti anagrafici, spiega Boeri, il costo sarebbe di oltre 20 miliardi l’anno e ...

L'opposizione scopre un nuovo leader : Tito Boeri : Se vuole fare politica con la sinistra che l'ha nominato si candidi, altrimenti lavori per migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Inps ai cittadini".

Tito Boeri umilia Luigi Di Maio : “è lontano dal pianeta!” : Luigi Di Maio viene smascherato definitivamente dal presidente dell’Inps. Tito Boeri senza mezzi termini evidenzia la scarsa capacità del grillino