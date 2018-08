lastampa

: Tirino, il fiume che custodisce la storia. Tirino e l’immensa bellezza della natura intatta. Grazie a… - paoladelusa : Tirino, il fiume che custodisce la storia. Tirino e l’immensa bellezza della natura intatta. Grazie a… - thexeon : Tirino, il fiume che custodisce la storia - eintags_fliege : RT @paesaggiabruzzo: #Foto di Angiolino Polidoro - Fiume Tirino Localita' Bussi. 030818 #Abruzzo #Travel -

(Di venerdì 10 agosto 2018) La canoa procede in silenzio, rispettando un ambiente naturale in equilibrio, da secoli. Il silenzio accoglie il suono dell'acqua che scorre e degli uccelli che vivono lungo le sponde: non c'è altro ...