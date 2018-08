The Persistence | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: perseveranza f. = persistence Il segreto del successo è la perseveranza. = Persistence is the key to success. - LWO_Italian : perseveranza f. = persistence Il segreto del successo è la perseveranza. = Persistence is the key to success. - videogames_it : The Persistence, survival sci-fi per PlayStation VR, esce il 25 luglio: nuovo trailer -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Siamo appena tornati dallo spazio, sopravvissuti agli orrori di The Persistance in realtà virtuale, ed oggi su gentile concessione di Sony vogliamo condividere con voi la nostra. TheIl gioco inizia con un equipaggiato intento a cercare un nuovo pianeta da colonizzare per garantire il futuro della razza umana, a bordo dell’astronave The Persistance. Qualcosa non va come dovrebbe e l’intero equipaggio viene mutato in orribili mostri, fatta eccezione per il protagonista, la cui coscienza viene trasferita in un corpo artificiale, un clone sintetico creato dalla tecnologia a bordo della nave. Fin qui nulla di strano se non fosse per la presenza della morte perenne, la quale provoca la perdita di tutti i progressi di gioco, portandoci al nostro risveglio in scenari differenti, grazie al sistema procedurale di cui dispone il ...