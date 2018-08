Tg 4 | Gerardo Greco nuovo direttore Rivoluzione a Rete 4 dopo gli addii di Giordano | Del

Gerardo Greco NUOVO DIRETTORE DEL TG4/ Rivoluzione Rete 4 : al lavoro a partire da domani! : GERARDO GRECO NUOVO DIRETTORE del Tg4: con cui ci sarà Rosanna Ragusa nelle vesti di conDIRETTORE. Mauro Crippa annuncia: "in atto una vera Rivoluzione".(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Gerardo Greco nuovo direttore del TG4 - ora è ufficiale : Dal 10 agosto 2018 il giornalista – ormai ex – Rai Gerardo Greco sarà il nuovo direttore del Tg4, come volevano le indiscrezioni uscite nei mesi scorsi. Greco al suo fianco il condirettore Rosanna Ragusa. A dare l’ufficialità è stata la stessa Mediaset, che ha diffuso un comunicato a corredo della notizia, in cui si legge anche: “L’ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante ...

Gerardo Greco nuovo direttore responsabile del Tg4. Mediaset : “Al via una vera e propria rivoluzione della rete” : Continuano i cambiamenti in casa Rete4: Gerardo Greco dal 10 agosto sarà il nuovo direttore responsabile del Tg4. Codirettrice Rosanna Ragusa – già alla guida di testate giornalistiche Mediaset, tra cui l’agenzia interna NewsMediaset. A renderlo noto è la stessa azienda in una nota. “L’ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante rinnovamento, quello di tutta Retequattro. Dalle prossime settimane ...

Rete4 : Gerardo Greco conduce «W l’Italia» - Nicola Porro «Quarta Repubblica» : Gerardo Greco Il nuovo palinsesto di Rete 4 entrerà in rotazione già a partire da settembre. Gerardo Greco, Nicola Porro e Piero Chiambretti – nuovi volti del canale – debutteranno a pochi giorni di distanza in prime time, poi a fine ottobre toccherà a Roberto Giacobbo. Ecco, oltre alle date della messa in onda, i titoli dei loro programmi, che per la verità non brillano particolarmente per originalità. W l’Italia è il titolo ...

Rai - Vincenzo Morgante lascia la direzione del Tgr : guiderà la tv dei vescovi. Un altro addio dopo quello di Gerardo Greco : Un’altra uscita dalla Rai, mentre M5s e Lega preparano le nomine per la guida dell’azienda pubblica. dopo Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, anche Vincenzo Morgante lascia viale Mazzini. L’ormai ex direttore dei telegiornali regionali sarà il nuovo numero uno di Tv2000. Morgante prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. La decisione è ...