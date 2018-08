Testo e video L’impossibile dei Dear Jack | il nuovo singolo da Non è un caso se

CHELSEA LIONE/ Streaming video e diretta tv : il conTesto. Orario e probabili formazioni (ICC 2018) : diretta CHELSEA LIONE Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della partita amichevole a Stamford Bridge valida per la ICC 2018(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Robin Hollywood è il nuovo singolo dei Leyap : video e Testo del brano dopo Cassaforte : Il nuovo singolo dei Leyap è Robin Hollywood. Il brano è arrivato l'8 luglio scorso dopo la presentazione dei progetti discografici che sarebbero seguiti, tra cui anche il free download del brano Cassaforte. L’obiettivo di Frank e Mario, che non solo condividono la passione per la musica ma anche quello per il basket, è quello di riuscire a conciliare pop, hip hop e R&B in un unico genere che sia identitario per il loro percorso ...

Too much è il nuovo singolo di Zayn con Timbaland : video - Testo e traduzione : Il nuovo singolo di Zayn è Too much. Il brano arriva dopo i successi di Dusk Till Down e Let me, che l'ex One Direction ha rilasciato prima dell'arrivo del suo nuovo disco atteso per i prossimi mesi ma di cui non si conosce la data d'uscita. Il giovane artista si è quindi voluto affidare all'esperienza di uno dei produttori più ambiti al mondo per la sua nuova espressione artistica, approdata sul mercato a partire dal 2 agosto. Continua ...

Riki vince il premio Radio 105 al Wind Summer Festival : video e Testo Dolor de cabeza con CNCO : Riki vince il premio Radio 105 al Wind Summer Festival, edizione 2018. La canzone Dolor de cabeza, il primo singolo di Riki in lingua spagnola con il gruppo internazionale dei CNCO si è aggiudicata il premio di Radio 105, assegnato dagli ascoltati e dagli utenti del web che hanno votato di volta in volta la classifica delle migliori canzoni estive. A trionfare tra tutti i brani in gara e live in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno per la ...

Chi è Federica Abbate vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer Festival con Pensare troppo mi fa male (video e Testo) : Dopo aver conquistato il primato nella competizione della terza serata, è Federica Abbate la vincitrice della Gara Giovani al Wind Summer Festival 2018. L'ultima puntata di quest'edizione della kermesse musicale di Canale5, in attesa della finalissima di settembre, ha visto in piazza del Popolo a Roma la proclamazione della vincitrice della Gara dedicata alle voci emergenti. Molte di queste sono in realtà già affermate nel panorama italiano, ...

Testo e video di Vestito Nudo di Young Signorino - il nuovo singolo dopo il successo Mmh ha ha ha : Vestito Nudo di Young Signorino è il nuovo singolo disponibile in digital download e su YouTube con il videoclip ufficiale che ha già superato le 600.000 views di cui 400.000 in meno di 24 ore. La clip è stata diretta da Fabio Abecassis & Federico Del Bianco già dietro la macchina da presa in Mmh ha ha ha, Dolce Droga e La Danza Dell'Ambulanza. Lo stile infatti è simile, ma questa volta il disagio è protagonista anche dell’ambiente ...

Video e Testo Something Human dei Muse - il nuovo singolo anticipa l’album di novembre : Something Human dei Muse è il nuovo singolo del gruppo che anticipa l'album di prossima pubblicazione. Il nuovo brano dei Muse arriva in radio oggi, venerdì 20 luglio, estratto dal disco in programma per il mese di novembre. A tre anni di distanza dal precedente album di inediti, il gruppo internazionale torna sulla scena musicale con il nuovo progetto discografico che segue il successo di Drones. Rilasciato nel 2015, Drones ha debuttato al ...

La sigla de La Casa di Carta My Life Is Going On al Wind Summer Festival con Burak Yeter (video e Testo) : La sigla de La Casa di Carta My Life Is Going On ha fatto il suo debutto al Wind Summer Festival 2018 nella terza puntata della kermesse, registrata lo scorso giugno e trasmessa su Canale5 il 19 luglio. Il solo titolo del brano forse non dirà molto ai più, ma certamente i seguaci de La Casa di Carta la conoscono come la sigla e colonna sonora della serie Netflix dedicata al colpo alla Zecca dello Stato di Spagna: le sue note aprono ogni ...

L’ex di Ariana Grande Mac Miller canta la fine della loro storia nel nuovo singolo Self Care? (Video e Testo) : Finora era rimasto in disparte, mentre i nuovi piccioncini facevano bella mostra del loro neonato amore sui social, ma l'ex di Ariana Grande Mac Miller non ha mantenuto il basso profilo per molto tempo. Nello stesso giorno in cui la popstar rilasciava il suo nuovo singolo God Is A Woman, accompagnato da un iconico videoclip, il 26enne di Pittsburgh ha pubblicato una nuova canzone e un nuovo video musicale, Self Care, il cui testo sembra il ...

Di Maio denuncia complotto delle lobby contro decreto Dignità : ‘Testo modificato’ Ma il Mef smentisce il vicepremier|Video : Il vicepremier risponde a chi sostiene che le nuove misure varate dal governo incideranno sull’occupazione. «C’è qualcuno che vuole fare caciara»

Video - Testo e traduzione di God Is A Woman di Ariana Grande - sensuale inno femminista da Sweetener : God Is a Woman di Ariana Grande è il secondo singolo ufficiale del suo nuovo album Sweetener. Il titolo stesso anticipa il tema del brano, che mescola sacro e profano in un sensuale inno femminista che esalta il piacere che una donna è capace di regalare. "Crederai che Dio è una donna" canta Ariana Grande, aggiungendo che "la vagina è un privilegio". Il brano ha un sound pop/r&b che ricorda lo stile del precedente album Dangerous ...

Einar con Salutalo da parte mia a Roma : Testo e video del nuovo singolo in Piazza del Popolo : Einar con Salutalo da parte mia al Wind Summer Festival di Roma si esibisce in occasione del secondo appuntamento, su Canale 5 oggi, 12 luglio. Anche Einar Ortiz, finalista di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato questa sera alla seconda puntata del Fesrtival musicale dell’estate di Canale 5 presentando il nuovo singolo in radio. Salutalo da parte mia è l’inedito presentato ad Amici nel corso dell’edizione 17, che lo ha visto giungere ...

British della Dark Polo Gang a Roma a 3 voci dopo l’addio di Side Baby : video e Testo : British della Dark Polo Gang in Piazza del PoPolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Anche quest’anno è stata Piazza del PoPolo, ad ospitare il Wind Summer Festival, la manifestazione musicale dell’estate di Canale 5. La prima serata è arrivata in TV giovedì 5 luglio. Le prossime tre serate saranno trasmesse giovedì 12, 19 e 26. Tra i cantanti presenti in Piazza del PoPolo, la Dark Polo Gang, fenomeno degli ...

Nera di Irama live in Piazza del Popolo a Roma : Testo e video del singolo estivo dei vincitore di Amici di Maria De Filippi : Nera di Irama è uno dei brani che risuona in Piazza del Popolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Registrato a fine giungo, lo show arriva su Canale 5 a luglio in quattro appuntamenti: da giovedì 5 luglio ogni giovedì fino alla fine del mese andrà in onda in prima serata. Tra i cantanti della prima serata c'è anche il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama. Filippo si è messo nuovamente in gioco ...