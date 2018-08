Tennis | Shuai Peng squalificata per 6 mesi | tentò di costringere la compagna di doppio al

sportfair

(Di venerdì 10 agosto 2018)è statae multata dallaIntegrity Unit per aver tentato diladia Wimbledon a ritirarsi Seidi squalifica e 10.000 dollari di multa. E’ la sanzione comminata dallaIntegrity Unit alla cineseper aver violato il programma anti-corruzione, in particolare cercando di spingere la suadia Wimbledon lo scorso anno a ritirarsi dopo la scadenza delle iscrizioni. Come spiega il comunicato emesso dalla TIU “ha usato la coercizione e offerto la possibilità di una ricompensa finanziaria alla partner in cambio del loro ritiro dal torneo difemminile a Wimbledon 2017. Nonostante tale offerta sia stata rifiutata enon abbia poi partecipato al torneo, questo costituisce una violazione del programma anti-corruzione del”. La squalifica avrà ...