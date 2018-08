SUSO ALLA ROMA | VERTICE A CASA MILAN Ultime notizie | summit dirigenza-agenti | Leonardo

Milan - SUSO su Bonucci : 'Ecco perché è tornato alla Juventus' : Il ritorno del 31enne ex capitano del Milan alla Juventus ha certamente fatto felici i tifosi rossoneri, che dalla prossima stagione potranno godersi uno dei centravanti più forti al mondo e uno dei ...

SUSO : "Avevo cinque offerte - ma il Milan ha puntato su di me. Higuain? Andremo alla grande" : "E' un orgoglio sapere che la società punta su di me. Gattuso ha DNA vincente, con lui siamo migliorati molto"

SUSO ALLA Roma?/ Ultime notizie : l’attaccante del Milan potrebbe arrivare - ma solo se Alisson… : Suso alla Roma, Ultime notizie calciomercato. L'attaccante del Milan nelle mire di Monchi, ma solo se Alisson verrà ceduto a una cifra congrua, magari al Real Madrid.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Ancelotti bussa alla porta del Milan : SUSO in cambio di Callejon : Il Milan ha effettuato tre colpi di mercato in entrata, Pepe Reina, Ivan Strinic e Halilovic. Il mercato in entrata dei rossoneri, però, non è ancora terminato anche se ci saranno anche dei calciatori ...

Samu Castillejo-Milan - c’è stato il contatto! Ma occhio alla questione SUSO… : Samu Castillejo è finito nel radar del Milan, Mirabelli si è fatto avanti con il Villarreal per conoscere il prezzo del cartellino del talento mancino Samu Castillejo è finito nel mirino del Milan. Il talentuoso esterno mancino del Villarreal, piace ed anche molto ai rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Skysport, Mirabelli avrebbe sondato il terreno per il calciatore classe ’95, il quale sarebbe il logico sostituto di ...

SUSO via dal Milan?/ Dalla Spagna : Atletico Madrid pronto a pagare la clausola - Ultime notizie - : Suso potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: piace molto all'Atletico Madrid che potrebbe pagare la clausola.

