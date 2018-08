“Sua moglie è morta” Un terribile errore e Nelli non si sveglia più

caffeinamagazine

: Ninni #Cassarà, per il suo talento e la sua incorruttibilità, era un nemico di primissimo ordine per i mafiosi. Lo… - PietroGrasso : Ninni #Cassarà, per il suo talento e la sua incorruttibilità, era un nemico di primissimo ordine per i mafiosi. Lo… - TgrSicilia : Apre nel centro storico di Palermo uno spazio con libri e documenti intitolato al poliziotto Nino Agostino e a sua… - ejlazar : RT @paoloigna1: la malattia come elemento sociale e di interconnessione, un caso affascinante che coinvolge anche arte #BigData e #MachineL… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Era entrata in clinica con gioia per regalarsi un seno un po’ più abbondante e fare una sorpresa a suo marito, convinta che entro pochi giorni sarebbe tornata a casa con una nuova silhouette: non sapeva che da quella clinica non sarebbe uscita viva.Dorozhkina, 37enne medico di Khabarovsk, in Russia, madre di tre figli, si era affidata al bisturi dei suoi colleghi fornendo loro l’elenco dei farmaci ai quali era allergica per evitare qualunque possibile incidente: una volta in sala operatoria, si era addormentata tranquillamente sotto l’effetto dell’anestesia. Quando si è rita, però, ha assistito a una scena che l’ha messa in ansia: il chirurgo e l’anestetista stavano litigando furiosamente a proposito dei farmaci che non avrebbero dovuto essere utilizzati durante l’intervento chirurgico. Quando si sono accorti del suo risveglio, i ...