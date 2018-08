Su DAZN in esclusiva per l’Italia il calcio d’inizio della Ligue 1

Sabato 18 Agosto 20.45 Lazio - Napoli sarà il primo match in esclusiva su DAZN : DAZN , il servizio di sport in streaming live e on demand, debutta in Serie A con il primo big match della stagione: Lazio - Napoli , che sarà trasmesso Sabato 18 Agosto alle ore 20.30. E’ quanto è stato annunciato oggi a seguito di una riunione svoltasi presso la sede della Lega Calcio, che ha definito il calendario delle prime tre giornate di Serie A, e i top match scelti dagli operatori per la trasmissione in ...

DAZN diventa la nuova casa della Serie B | 430 partite in esclusiva per le prossime tre stagioni : DAZN (pronunciaDA-ZONE), il servizio live e on demand di sport in streaming, annunciaoggil’acquisizionedeidiritti multipiattaforma per la trasmissione di tuttii match della Serie BKT con 10 match su 11 per giornata in esclusiva per trestagioni, fino a maggio 2021. L’accordo prevede anche la trasmissione di tutte le partite deiplayoff e dei playout. “Siamo orgogliosi di poter annunciare che DAZN diventerà la nuova casa ...