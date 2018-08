huffingtonpost

#Sudafrica: studentessa suicida dopo essere stata stuprata
'Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri'. La denuncia di una turista francese

(Di venerdì 10 agosto 2018) Una manager francese di 33 anni hato di essere statata e poi violentata nello scorso mese di luglio da un americano in un hotel di(Napoli).L'uomo - secondo la ricostruzione di organi di stampa - avrebbe abusato della turistaaverle offerto ospitalità nella sua stanza d'albergo dove si era trasferita, in seguito a problemi di abitabilità che la donna, ed una sua amica, conoscente dell'americano, avevano avuto nell'appartamento preso in affitto sull'isola.Nellasulla quale la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta la turista ha spiegato che l'americano, suo coetaneo, al ritorno da una serata di festa con alcuni amici, avrebbe approfittato di un momento di assenza della sua amica per farle bere una bevanda con stupefacenti e poi abusarne sessualmente. La donna e l'americano sono ora all'estero mentre sul fatto le indagini continuano nel ...