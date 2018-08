STRANGE BRIGADE | I Requisiti PC Minimi e Consigliati

STRANGE BRIGADE : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Gli appassionati di sparatutto in terza persona saranno, probabilmente, in attesa di Strange Brigade, il titolo sviluppato da Rebellion in arrivo alla fine del mese su PC e console.Mentre poco tempo fa abbiamo appreso che nel gioco saranno introdotte le modalità Horde e Score Attack, ecco che oggi possiamo scoprire i requisiti di sistema della versione PC, grazie alla segnalazione di VG247.requisiti Minimi:Read more…

Rebellion svela due nuove modalità per il suo STRANGE BRIGADE : Horde Mode e Score Attack : Se siete fan degli sparatutto in terza persona e siete in attesa di Strange Brigade, allora ci sono alcune interessanti novità per voi. Lo sviluppatore Rebellion Entertainment, attraverso il sito ufficiale, ha annunciato due modalità che saranno disponibili nel gioco quando verrà lanciato tra un paio di settimane.La prima modalità è abbastanza semplice e abbastanza normale per gli shooter di oggi: la modalità Orda. Come già visto in altri ...

STRANGE BRIGADE riceverà contenuti mensili gratuiti e un season pass : Strange Brigade, già provato in anteprima per voi, si sta preparando per la campagna post-lancio con regolari aggiornamenti gratuiti.Come segnala VG247.com, lo sviluppatore Rebellion potrebbe non essere interessato al modello "giochi come servizio", ma, a quanto pare, non ha problemi con il supporto e gli aggiornamenti regolari. Lo studio ha svelato i suoi piani per i contenuti post-lancio, che includono sia contenuti mensili gratuiti sia un ...

STRANGE BRIGADE : l'avventura anni '30 di Rebellion torna a mostrarsi in 7 minuti di video gameplay : Rebellion ha pubblicato un nuovo filmato di gameplay dedicato alla sua stravagante avventura in terza persona ambientata negli anni '30, Strange Brigade. Con 7 minuti di azione tratti dal secondo livello della campagna del titolo, questo nuovo video, riportato da DSOGaming, include anche i commenti esclusivi dei Lead Designers Steve Bristow e Ben Fisher.Il filmato ci permette inoltre di apprendere nuove informazioni, inclusi i sistemi di ...

STRANGE BRIGADE : Rebellion pubblica un nuovo trailer che mostra in modo più approfondito il gameplay in vista dell'E3 2018 : Ieri abbiamo appreso che i partecipanti all'E3 2018 sarebbero stati in grado di vedere nuovamente in azione l'avventura ambientata negli anni '30 Strange Brigade e, insieme all'annuncio, abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo a un nuovo trailer, anche se molto breve. Ora, come segnala Dualshockers, lo sviluppatore Rebellion Developments ha rilasciato un altro trailer, che offre ai giocatori una nuova occhiata al gameplay del prossimo ...