Strage dei braccianti | identificate le vittime dell' incidente a Foggia

C'è un filo che lega la Strage di Marcinelle con l'immigrazione dei nostri giorni : Di questo, non di qualche sciocca polemica sul carattere dell'immigrazione, dovrebbe preoccuparsi la politica.

Strage dei braccianti a Foggia - identificate tutte le vittime : ora si cercano le aziende : Per le ultime cinque vittime si è risaliti all'identità grazie alle impronte digitali. Gli inquirenti stanno verificando il coinvolgimento di altre aziende oltre a quella del Molise già individuata

Strage in Yemen - attacco allo scuolabus dei bimbi : 43 morti : 'Il mondo ha davvero bisogno di altri bambini innocenti per fermare la crudele guerra contro i bambini in Yemen?', ha affermato Geert Cappelaere, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente ...

Strage dei braccianti a Foggia - berretti rossi in marcia : 'Schiavi mai' : 'Basta morti sul lavoro', 'Schiavi mai'. Sono alcuni degli slogan che accompagnano l'avanzare della 'marcia dei berretti rossi', partita questa mattina da San Severo e diretta a Foggia contro lo ...

Strage braccianti - la protesta dei berretti rossi : E' partito dal ghetto di San Severo , in provincia di Foggia, il corteo di protesta dei berretti rossi organizzato dopo la morte di sedici lavoratori migranti avvenuta in due diversi e tragici ...

Strage dei braccianti - due cortei a Foggia : "Stop caporalato". Indagini su 6 aziende : La prima manifestazione dal ghetto di Rignano alla Prefettura. La seconda, nel pomeriggio, si snoda tra le strade della città. L'inchista sulle 16 vittime muove i primi passi

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : 'Svuoteremo i ghetti' : DAL MONDO I funzionari turchi andranno negli Stati Uniti per raggiungere un accordo sul rilascio del pastore americano Andrew Brunson, accusato di terrorismo ad Ankara e condannato agli arresti ...

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : “Svuoteremo i ghetti” : DALL'ITALIA “Svuoteremo i ghetti”, ha detto a Foggia Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, ieri in visita in Puglia assieme al premier Giuseppe Conte, dopo gli incidenti dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita sedici braccianti, tutti stranieri, ha assicurato che l’impegno del governo con

"Svuoteremo i ghetti". Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : "Svuoteremo progressivamente i ghetti, non è possibile che in una società avanzata esistano dei ghetti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia sottolineando che si sta già lavorando e sono a disposizione "alcuni milioni di euro per superare la fase emergenziale". "Dobbiamo inoltre aggredire - ha aggiunto - i patrimoni dei mafiosi che campano ...

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti c'è lo sfruttamento" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Strage di braccianti a Foggia. Il sindacalista Soumahoro : “L’8 agosto la marcia dei berretti rossi - nessuno andrà a lavorare” : Intervista a Aboubakar Soumahoro, del coordinamento lavoratori agricoli Usb. “Mercoledì 8 agosto, si terrà una marcia dei berretti rossi, come i cappellini che i quattro braccianti agricoli morti nell’incidente stradale avvenuto sabato scorso e i quattro feriti indossavano nei campi per proteggersi dal sole”, ha detto. Il sindacalista ha commentato il nuovo incidente stradale avvenuto sulla statale 16 a Lesina, nel foggiano nel ...

La Strage dei braccianti : Viaggiavano stipati in un furgoncino. Erano tutti stranieri e tornavano da una lunga giornata di lavoro passata nei campi, sotto al sole. L'ennesima strage di braccianti si è consumata ieri a Ripalta ...