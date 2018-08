“Sto male” Crolla sul pavimento davanti alla moglie impotente Erano da poco arrivati in

caffeinamagazine

: RT @novembersmark: “C’ho le malattia delle donne” Papà:”e che ha, il ciclo?” Sto male. #temptationisland - hznll28 : RT @novembersmark: “C’ho le malattia delle donne” Papà:”e che ha, il ciclo?” Sto male. #temptationisland - benxfede : RT @_xshyness: Chiama la wind: “buongiorno wind vuole farle un’offerta” io:”mi dispiace ma di queste cose se ne occupa il mio ragazzo” “e q… - myserendipiity : Questa storia che quando sto male devo sempre piangere come una bambina deve finire. Sono arrivata a lavoro in lacr… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) È successo nell’entroterra di Diano Marina (Imperia). Stando a quanto accertato dai carabinieri, ladel turista sarebbe riuscita ad uccidere l’insetto dopo che aveva punto il marito poi, in auto, lo ha accompagnato finosede della Croce Rossa di Diano Marina per un primo soccorso, visto che l’uomo cominciava a respirare male. Il turista, pare da qualche giorni in Italia, è morto mentre lastava chiedendo aiuto al personale della Croce Rossa. I carabinieri, durante un sopralluogo nell’appartamento abitato dcoppia hanno trovato l’insetto che aveva punto l’uomo, una grande vespa. L’uomo, un 61enne turista svizzero, è morto per choc anafilattico dopo la puntura di un insetto. Lo shock anafilattico è una rapida sequenza di eventi, per lo più scatenata dal contatto di anticorpi IgE con un allergene, che si sviluppa improvvisamente e ...