Steph Curry tra i professionisti del golf | le foto della sua partecipazione all' Ellie Mae

NBA – LeBron James riaccende la rivalità Lakers-Warriors! Steph Curry lancia la sfida : “sarà divertente vedere…” : L’arrivo di LeBron James a Los Angeles riaccende la vecchia rivalità fra Lakers e Warriors: Steph Curry non vede l’ora di affrontare LBJ con la nuova maglia LeBron James e Steph Curry si sono affrontati per ben 4 anni di fila nelle Finals NBA. Il primo ha guidato i Cleveland Cavaliers, quasi da solo, a vincere le storiche Finals del 2016, rimontando lo svantaggio di 3-1. Il secondo invece, complice la filosofia degli Warriors ...

NBA - Steph Curry di nuovo padre : è nato il primo maschio Canon : O ancora, potrebbe inseguire la grande passione di papà Steph per il golf, giocando insieme alla sorellona Riley che è stata già introdotta allo sport dal babbo. In ogni caso, grandi auguri per la ...

NBA - Stephen Curry padre per la terza volta : è nato Canon W. Jack : Canon W. Jack, è questo il nome del terzogenito della famiglia Curry, il cestista degli Warriors al settimo cielo: “Dio è stato buono con noi” Il giocatore di basket Stephen Curry ha annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio, Canon W. Jack, caricando una fotografia con il bambino tra le braccia. Anche la moglie del campione dei Golden State Warriors, Ayesha, ha pubblicato una foto in cui il bambino è tra le ...

LeBron James sorpassa Steph Curry : il più pagato della NBA! Quanti soldi guadagnano i due campioni? : LeBron James ha operato il sorpasso sul grande rivale Steph Curry. Non si tratta di una classifica di valori sportivi o di palmares. Semplicemente nella gerarchia degli stipendi della NBA. LeBron ha infatti appena firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers dunque 38,5 milioni di euro, un milioncino in più dell’ingaggio di Curry con i Golden State Warriors (si ferma a 37,46). La classifica di Forbes pendeva ...

NBA - asta per il paradenti di Steph Curry : si punta a incassare - almeno - 25.000 dollari : Non sarebbe di certo una prima volta nel mondo dello sport, visto che nel 2002 una gomma da masticare utilizzata da Luis Gonzales , noto giocatore di baseball, fu venduta per ben 10.000 dollari. La ...

NBA - l'abbraccio e la gioia di Kevin Durant e Steph Curry : è l'immagine simbolo di gara-4 : CLEVELAND, OHIO — Qualcuno dopo la sirena di gara-4 ha provato anche a metterli uno contro l'altro, Kevin Durant contro Steph Curry, uno appena nominato MVP per il secondo anno consecutivo delle ...

NBA Finals : MVP a sorpresa a Kevin Durant - Steph Curry resta ancora a secco : Dopo i 37 punti di stanotte sembrava essere arrivata la conferma, il terzo indizio , su quattro partite, per avere la prova definitiva. Steph Curry era convinto, così come tantissimi addetti ai lavori ...

NBA Finals - Steph Curry vincerà il premio di MVP? Adesso deve fare i conti con Durant : Premessa d'obbligo: qualora i Cleveland Cavaliers compiano un'impresa mai riuscita prima, rimontando una serie playoff dopo essere stati sotto 3-0, il dubbio sarebbe risolto alla radice. Così come se ...

NBA Finals 2018 : Steph Curry da urlo : è 2-0 Warriors contro i Cavs! : Wardell Stephen Curry!! Nelle prime due gare di queste NBA Finals 2018 il leader e protagonista indiscusso è stato lui. I Golden State Warriors soprattutto grazie a Steph (e a JR Smith) sono usciti imbattuti dal loro fortino, ovvero la Oracle Arena, praticamente inviolabile in questi playoff (solo i Rockets in Gara 4 hanno sconfitto i californiani). Due match completamente diversi che hanno avuto due costanti di nome LeBron James e Steph ...

NBA - LeBron James - Steph Curry - Steve Kerr : tutti di nuovo contro Donald Trump : Sappiamo tutti quanto lo sport sia importante nel nostro Paese, come strumento capace di unire le persone, intrattenerle e coinvolgerle — che sia una discussione come quelle che facciamo noi ogni ...

NBA - Steph Curry on fire : la nona tripla della sua notte da record è la foto simbolo di gara-2 : L'uomo copertina della seconda partita della serie tra Golden State e Cleveland non può non essere Steph Curry, capace di stabilire un nuovo record NBA per una gara di finale NBA. Le sue nove triple a ...

NBA - la serata da record di Steph Curry : 9 triple a segno - battuto il primato di Ray Allen : OAKLAND, CALIFORNIA — Non ne ha segnata una, non due o tre, ma nove — totale che gli ha permesso di stabilire un nuovo record per le finali NBA, avendo battuto il primato di 8 appartenuto fino a oggi ...

NBA Finals - Golden State-Cleveland Gara-2 122-103 : Steph Curry è inarrestabile - Warriors sul 2-0 : Questa volta Golden State e Cleveland non hanno dato vita alla girandola di emozioni del primo episodio della serie, per quanto i Cavs ci abbiano anche provato per almeno tre quarti. Arrivati all'...

NBA Finals - il tempismo è tutto : i canestri decisivi di Steph Curry in gara-1 : Dopo il 10-3 degli Warriors per aprire il secondo tempo, James si carica tutto il mondo sulle spalle segnando 12 punti consecutivi per trasformare uno svantaggio di 7 lunghezze in un vantaggio di 3, ...