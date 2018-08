“Stavamo facendo sesso | poi il sangue” Porta una sconosciuta in camera | poi l’assurda

caffeinamagazine

(Di venerdì 10 agosto 2018) Si era incontrati da poco, quasi per caso, presentanti da degli amici in comune che li avevano fatti incontrare. E aveva deciso di trascorrere la serata insieme, in un eccesso di alcolici e stupefacenti che li aveva visti perdere sempre più il controllo. A un certo punto i due avevano deciso di faree, una volta in, si erano abbandonati alle loro fantasie sadomaso. Purtroppo, però, le cose sono andate a fine nel peggiori dei modi. Laura Huteson, 21 anni, è infatti rimasta uccisa proprio durante quelle pratiche eccitanti e pericolosissime. La corte di Sheffield, in Inghilterra, ha condannato a 6 anni di carcere l’uomo che aveva trascorso con lei quell’ultima, tragica nottata. Jason Gaskell si è riconosciuto colpevole di omicidio colposo: ha deliberatamente tenuto un coltello sul collo di Laura, ma la lama avrebbe finito perforarle l’arteria e la ...