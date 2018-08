Stan lotta ma si arrende a Rafa

Katherine Kelly Lang/ Brooke di Beautiful ambasciatrice della lotta contro il cancro (Maurizio CoStanzo Show) : Katherine Kelly Lang, ospite della puntata odierna di Beautiful, presenta il suo attuale compagno e parla del suo grande amore per l'Italia, con la quale collabora per le sue aziende.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:21:00 GMT)

Lotta - Europei junior 2018 : Emanuela Liuzzi e Morena De Vita conquiStano il bronzo! Enrica Rinaldi in finale per l’oro - Elena Esposito si gioca il terzo posto : Azzurre da sballo agli Europei junior 2018 di Lotta, in corso di svolgimento al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Arrivano altre due medaglie dal torneo continentale per i colori italiani e recano la firma di Morena De Vita e Emanuela Liuzzi, straordinarie protagoniste nella giornata di ieri. Emanuela Liuzzi ha portato a casa il bronzo nella categoria -50 kg superando la rumena Priceputu grazie all’ultimo punto messo a segno nel match concluso ...

Lotta - Europei junior 2018 : Jacopo Sandron e Luca Svaicari conquiStano il bronzo a Roma! Emanuela Liuzzi va a caccia del podio : Sale a tre il bottino delle medaglie azzurre agli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Jacopo Sandron e Luca Svaicari hanno conquistato il bronzo, aggiungendosi all’argento di Giovanni Freni e rendendo decisamente positivi i riscontri della Lotta greco-romana nel torneo continentale. Jacopo Sandron, già bronzo europeo tra i senior, è riuscito ad imporsi nei ripescaggi per il bronzo nella categoria -60 kg, battendo ...

Attacco in TagikiStan - il segretario dell'OSCE : "Continueremo la lotta al terrorismo" - : Il segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa , Osce, Thomas Greminger ha condannato il recente Attacco ai turisti in Tagikistan, dove quattro persone sono ...

MAURIZIO COStanZO SHOW/ Ospiti e diretta : Iris Ferrari e la lotta al cyberbullismo (replica) : MAURIZIO COSTANZO SHOW, torna in replica su Rete4, il giornalista romano dal teatro Voxson: quali Ospiti ci saranno con lui sul palcoscenico? La puntata in onda su Rete4.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:52:00 GMT)

Scomparsi $8 - 2 miliardi di aiuti americani per la lotta agli oppiacei in AfghaniStan - : Hanif Daneshyar: Ciò è dovuto a due fattori: l'elevata domanda di oppio afghanio in tutto il mondo e il facile transito di stupefacenti nella regione. Sputnik: Il rapporto SIGAR dice che la quantità ...