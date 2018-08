Stage retribuiti nell' alta moda | le posizioni aperte in Fendi

Blastingnews

(Di venerdì 10 agosto 2018) L'aziendaè parte del gruppo LVMH, leader nel settore dei beni di lusso che coinvolge al suo interno decine di marchi famosissimi a livello mondiale per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento, della pelletteria e della cosmesi; entrare a far parte dell'azienda, dunque, significa entrare in contatto con il massimo che una casa dipossa offrire a livello internazionale. Attualmente,è alla ricerca di nuovo personale, in parte da assumere con contratto a tempo indeterminato, in parte da impiegare attraversoe tirociniin svariati settori VIDEO.'aziendaIn questo momento, le ricerche relative alla selezione di nuovi stagisti e tirocinanti è prevalentemente rivolta a laureati in specifiche discipline, come: Economia; Marketing; Ingegneria; Design; Materie Umanistiche; Informatica. Gliavranno una durata semestrale e i ...