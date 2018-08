Stadio Ezio Scida | nessuna novità sul riutilizzo dell’intera struttura per il prossimo

Al professor Vittorio Sgarbi piace lo Stadio Ezio Scida e non va demolito nell’immediato : La vicenda stadio Ezio Scida: il Governo afferma che deve essere demolita tutta la struttura amovibile installata il 2016 perché

Quando lo Stadio diventa giocattolo e collezione : In questo momento uno dei collezionisti più quotati del mondo è il boliviano Pedro Vargas: ha costruito quarantaquattro stadi, tutti rigorosamente in scala, con una particolarità… ognuno di ...

Crotone - questione Stadio Ezio Scida : La senatrice Margherita Corrado spiega nuovamente i termini della vicenda : l’errore risale al 2016 : Senza un attimo di tregua continua il botta e risposta tra la senatrice Margherita Corrado (M5s) ed il Sindaco di

Senegal - una lezione Mondiale : i tifosi puliscono lo Stadio dopo la partita : Due vittorie nel giro di pochi minuti. L’impresa è riuscita al Senegal, nella gara d’esordio ai Mondiali in Russia: il primo successo è stato conquistato sul campo, dove i Leoni della Teranga hanno sconfitto 2-1 la ben più quotata Polonia, il secondo invece è andato in scena sugli spalti, coi tifosi protagonisti di uno splendido gesto di civiltà. I fan africani, infatti, hanno festeggiato la vittoria ballando insieme ai loro beniamini ma poi, ...

Sabato al via dallo Stadio di Catanzaro la sezione estiva del Festival : Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15. Tutte le informazioni sugli eventi della trentaduesima "Fatti di Musica", media partner nazionale Radio Juke Box,...

Parnasi - spunta anche Sala "Il sindaco mi deve l'elezione" "Noi primi per lo Stadio del Milan" : spunta anche il nome di Beppe Sala, sindaco di Milano, nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche che vanno a comporre le il dossier della grande operazione sullo stadio della Roma portata avanti dai Pm romani e che ha visto finire ancora una volta sul bancone degli imputati la politica: anche quella sedicente del cambiamento Lega-M5S Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - Mibact dispone ispezione : 17.55 Alla luce dei provvedimenti giudiziari per la vicenda dello Stadio della Roma, il ministero dei Beni Culturali ha disposto un'ispezione. La procedura ispettiva è "volta a verificare la linearità dell'azione di competenza degli organi periferici deputati alla tutela degli specifici interessi pubblici governati da questa amministrazione". Il riferimento è all'archiviazione del vincolo sulle tribune di Lafuente dell'ippodromo di Tor di ...

Stadio Roma - Parnasi diceva : "Con elezioni spenderò qualche soldo" : "Adesso non mi costa molto...una volta non hai idea". Lo dice Luca Parnasi in una intercettazione ambientale riportata nell'ordinanza di custodia cautelare di quasi 300 pagine dell'inchiesta sulla ...

