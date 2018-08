Sparatoria nella zona residenziale di Brookside Drive in Canada Uccise 4 persone e

Brindisi - rapinatore morto nella Sparatoria durante assalto al bancomat : due agenti indagati : Brindisi - Sono due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato 21 luglio a Brindisi tra una banda armata che stava tentando di ...

Sparatoria fuori dal bar : un fermo nella notte per tentato omicidio : SAN VITO DEI NORMANNI - Cinque colpi di pistola esplosi in sequenza contro un uomo che era fuori da un bar, a San Vito dei Normanni, poi la fuga nel tentativo di sottrarsi all'arresto: Francesco ...

USA - Sparatoria nella REDAZIONE CAPITAL GAZETTE IN MARYLAND/ Ultime notizie - killer incriminato formalmente : Usa, SPARATORIA in una REDAZIONE del MARYLAND: 5 morti. Video Ultime notizie, attentato alla REDAZIONE del CAPITAL Gazzette: ipotesi terrorismo, arrestato un sospetto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:37:00 GMT)

Sparatoria nella redazione di Capital Gazette nel Maryland. Almeno cinque morti : "Terrificante". La cronaca tweet dopo tweet è di un reporter all'interno della redazione dalla Capital Gazette, giornale locale di Annapolis in Maryland, a un'ora da Washington DC, teatro oggi di una nuova Sparatoria in cui Almeno cinque persone sono rimaste uccise e diverse ferite, anche in maniera grave. Il killer, un uomo bianco, è stato fermato ed è agli arresti sotto interrogatorio. Null'altro sulle sue ...

