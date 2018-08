Spagna | nasce il primo corso di laurea per diventare Influencer

Blastingnews

(Di venerdì 10 agosto 2018) Guadagnare migliaia di euro per uno scatto su Instagram dove si sponsorizza un brand. Quello dell'è il mestiere del futuro, il lavoro dei sogni di centinaia di ragazzi e ragazze che trovano in Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio gli idoli da seguire ed emulare. Due ragazzi, Chiara e Mariano, partiti da zero e con tanti sogni nel cassetto e che oggi rappresentano per l'universo maschile e quello femminile, i dueitaliani più pagati al mondo per testare e sponsorizzare i prodotti delle migliori marche. È la nuova frontiera del marketing quella di affidare i propri prodotti a persone con una larga schiera di followers su Instagram per farli sponsorizzare. Ma quello che all'inizio poteva sembrare un lavoro semplice da gestire, in realtà richiede tanta dedizione e passione oltre a competenze in campo di psicologia della moda, comunicazione e creatività. Motivo per cui ...