“Sott’acqua” La vita di questo allegro 23enne finisce così Un gioco idiota!

(Di venerdì 10 agosto 2018) Erano 15, giovani e aitanti e stavano celebrando l’addio al celibato di uno di loro. Stavano giocando senza pensieri ma quelè finito in tragedia. È successo nel New Jersey: i ragazzi stavano giocando a “chi resiste di più sott’acqua” quando uno di loro è morto. Mentre tutti i suoi amici, pian piano, risalivano in superficie, Robert Zachary “Zack” Bunsa non lo ha fatto. È morto annegato nel lago Sinclair. Robert aveva 23 anni, era un ragazzo molto brillante e la tragedia che lo ha visto protagonista ha sconvolto tutti. Come riporta il DailyMail, a partecipare al pericolososono stati circa 15 ragazzi. La cosa più assurda (e triste) di questa vicenda è che nessuno, lì per lì, si è accorto che il giovane non era risalito in superficie ma era rimasto privo di sensi sul fondo del lago. Non vedendolo risalire, infatti, gli amici hanno dato per scontato che Zack fosse andato nella ...