Solo | serie TV con Marco Bocci AntIcipazioni | in attesa della seconda stagione replica

Serie A - Corte federale d’Appello toglie la penalizzazione al Parma : pagherà Solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò : La Corte federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La Squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto ...

Serie A - ecco lo streaming su Facebook : una gara gratis - ma Solo nel Regno Unito : TORINO - La Serie A allarga i suoi confini e abbraccia anche i social network. Da questa stagione almeno una gara del campionato italiano e della Liga infatti saranno trasmesse gratuitamente in ...

Calciomercato - Cassano : 'La mia scommessa : gioco un anno gratis - ma Solo in Serie A' : L'unico infortunio l'ho avuto alla testa, ma l'ho curata con e per i miei figli", parole chiare quelle rilasciate da Antonio Cassano in una lunga intervista al Corriere dello Sport . Fantantonio ha ...

«Portraits of Speed» - una serie (in video) per celebrare la corsa (e non Solo) : Una mini-serie girata in tre parti dal pluripremiato regista Ian Derry a Berlino in 48 ore, per racconta le storie (personali) e la ricerca del successo ai Campionati Europeri 2018 di Atletica che si stanno svolgendo, proprio in questi giorni, nella capitale tedesca, del centometrista Reece Prescod, della campionessa mondiale dei 200m Dafne Schippers e della mezzofondista dei 1500m Kostanze Klosterhalfen. L’idea è di Nike, che con ...

Serie A - il VAR arriva sui maxischermi allo stadio : replay Solo dopo la decisione : Il VAR arriva sui maxischermi allo stadio in Serie A: il replay potrà essere trasmesso solo dopo la decisione dell'arbitro. L'articolo Serie A, il VAR arriva sui maxischermi allo stadio: replay solo dopo la decisione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E’ possibile vedere la Serie A con un Solo abbonamento? Si - ecco come : Per vedere tutta la Serie A dovremo dividerci tra SKY e DAZN in base all’orario ma noi vi diciamo come vederla con un solo abbonamento Seria A con un solo abbonamento: SKY e DANZ si alleano DAZN e SKY si sono aggiudicate i diritti per trasmettere la Serie A Italiana con la trasmissione delle tante partite in […]

Calcio - serie A e non Solo : tutto quello che devi sapere su Dazn : Dazn arriva in Italia (foto: Luca Guazzoni) Sbarca ufficialmente in Italia Dazn, la piattaforma streaming di Perform. “Siamo qua per cambiare i giochi – spiega l’amministratore delegato James Rushton, al lancio dell’emittente -, portare più accessibilità, sostenibilità e flessibilità agli utenti italiani“. Una vera dichiarazione d’intenti per Dazn. Su questa piattaforma, tra le altre cose, sarà trasmesso ...

Serie A - le amichevoli : la Fiorentina vola sulle ali di Chiesa - Solo 1-1 per l'Udinese : Detroit FC-Frosinone 0-10 7' Ciano, 17' Goldaniga, 28' Dionisi, 29' Sammarco, 48' aut. Centala, 51' Ghiglione, 57' Besea, 61' Soddimo, 78' Matarese, 86' Ghiglione A Detroit il Frosinone ha affrontato ...

Solo - La Serie : Marco Bocci torna in prima serata su Canale 5 in replica : Pronti per nuove ed appassionanti repliche? In previsione della messa in onda della seconda stagione, infatti,i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset rivedranno Solo La Serie. Molto presto, quindi, Marco Bocci tornerà in prima serata su Canale 5 con una delle fiction più amate del piccolo schermo. Quanto bisognerà ancora aspettare, quindi, per vedere le puntate della prima stagione e quanto, invece, per le nuove puntate di Solo 2? Solo, ...

Fantacalcio Serie A : non Solo Ronaldo - gli altri attaccanti da provare a prendere all'asta : Sta per arrivare per molti il momento di preparare l'asta del Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-2019. Sono sempre gli attaccanti i giocatori che fanno la differenza con i loro gol e con i loro bonus, ma non si potranno però prendere tutti i bomber del nostro torneo. Il sogno di tutti sarebbe quello di avere in squadre Ronaldo, Icardi, Dzeko, Immobile e via discorrendo. Un sogno impossibile da realizzare, vista ...

Aquilani si allena da Solo a Roma : primi contatti con un club di Serie A : Secondo il giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport , Alberto Aquilani si sta allenando da solo a Roma in attesa di una nuova avventura dopo la risoluzione con il Las Palmas. primi contatti con il Frosinone che ci sta pensando.