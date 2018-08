SOLO | FICTION CON MARCO BOCCI Anticipazioni puntate 17 e 10 agosto | Barbara salva la

SOLO - la prima puntata della fiction con Marco Bocci in replica il 10 agosto : In attesa della seconda stagione, attualmente in lavorazione, Mediaset ha deciso di riproporre in prima serata le repliche della prima stagione della miniserie poliziesca Solo, andata in onda nel 2016. Si comincia ovviamente dalla primissima e già in qualche modo storica puntata, ritrasmessa su Canale 5 venerdì 10 agosto a partire dalle 21.25. Il protagonista assoluto è ovviamente Marco Bocci – compagno di Laura Chiatti, nella vita – ...