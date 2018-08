Solleciti di pagamento aggressivi | Antitrust multa Tim | Vodafone | Wind e Tre

Blastingnews

: Solleciti di pagamento troppo aggressivi. Multe a Vodafone, Telecom e Tre - museoenergia1 : Solleciti di pagamento troppo aggressivi. Multe a Vodafone, Telecom e Tre - LPlesene : DALLA NOSTRA PARROCCHIA SEGNALANO CHE LE SOCIETÀ DI STROZZINAGGIO COME AGOS; FINDOMESTIC E COMPASS INFASTIDISCONO I… - lupettorosso76 : Operatori telefonici usano lo stile mafioso nei loro solleciti di pagamento multati da Agcom.. Wind Tre, TIM e Voda… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) L'hato tim,e Tre VIDEO per aver attuato delle condotte aggressive nell'invio deidiai propri clienti morosi. L'Autorita' di vigilanza sulla Concorrenza ha inflitto ai tre big delle telecomunicazioni una maxiper complessivi 3,2 milioni di euro. La decisione, come riportano diverse agenzie di stampa e quotidiani nazionali tra cui l'AGI e Il Sole 24 Ore, è stata presa lo scorso 1 agosto 2018 dal Garante della Concorrenza e del Mercato. Le motivazioni generali dell'Secondo quanto riportato nel comunicato emesso dall'Autorita' guidata da Giovanni Pitruzzella le societa' telefoniche avrebbero attuato delle condotte eccessive ed aggressive in aperta violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo. Come specifica l'articolo 24, per condotta aggressiva si intende qualunque pratica commerciale che - in ...